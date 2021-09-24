Пятеро альпинистов погибли и 14 пострадали во время восхождения на Эльбрус

Поиски людей велись с высоты 5000 м и выше. Во время спасательной операции порывы ветра на Эльбрусе достигали 40-70 м/с, шел мокрый снег, температура опустилась до -20 градусов, видимость составляла не более одного метра. В поисках альпинистов участвовали 69 спасателей и 16 единиц техники.