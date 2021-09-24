Пятеро альпинистов погибли и 14 пострадали во время восхождения на Эльбрус
Группа альпинистов из 19 человек попросила о помощи во время восхождения на Эльбрус из-за ухудшения погоды, МЧС удалось спасти 14 человек, еще пятеро погибли, сообщило главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии.
«В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, 5 человек погибли», — говорится в сообщении.
В МЧС рассказали, что группа находилась на высоте 5400 м. Альпинисты зарегистрировали свой маршрут в МЧС. По предварительным данным, у одного из членов группы была травма ноги.
Поиски людей велись с высоты 5000 м и выше. Во время спасательной операции порывы ветра на Эльбрусе достигали 40-70 м/с, шел мокрый снег, температура опустилась до -20 градусов, видимость составляла не более одного метра. В поисках альпинистов участвовали 69 спасателей и 16 единиц техники.