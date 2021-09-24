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Пятеро альпинистов погибли и 14 пострадали во время восхождения на Эльбрус

Ведомости

Группа альпинистов из 19 человек попросила о помощи во время восхождения на Эльбрус из-за ухудшения погоды, МЧС удалось спасти 14 человек, еще пятеро погибли, сообщило главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

«В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, 5 человек погибли», — говорится в сообщении.

В МЧС рассказали, что группа находилась на высоте 5400 м. Альпинисты зарегистрировали свой маршрут в МЧС. По предварительным данным, у одного из членов группы была травма ноги.

Поиски людей велись с высоты 5000 м и выше. Во время спасательной операции порывы ветра на Эльбрусе достигали 40-70 м/с, шел мокрый снег, температура опустилась до -20 градусов, видимость составляла не более одного метра. В поисках альпинистов участвовали 69 спасателей и 16 единиц техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных