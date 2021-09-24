Глава СК сообщил о предотвращении нападения на школу в Красноярском крае

20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете. В результате нападения погибли шесть человек, пострадали более 40. Молодой человек был задержан прибывшими на место сотрудниками ДПС. Он находится в больнице. 11 мая в школе Казани также произошла стрельба. В результате погибли семеро детей и двое взрослых. 23 человека были госпитализированы. После этого власти ужесточили законодательство, связанное с владением оружия.