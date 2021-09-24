Глава СК сообщил о предотвращении нападения на школу в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали молодого человека, который готовил нападение на школу, сообщил руководитель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.
«В Красноярском крае предотвращено нападение на школу и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное», — рассказал Бастрыкин. Деталей дела он не раскрыл. По его словам, за последние годы было совершено около десятка нападений на учебные заведения в различных регионах.
20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете. В результате нападения погибли шесть человек, пострадали более 40. Молодой человек был задержан прибывшими на место сотрудниками ДПС. Он находится в больнице. 11 мая в школе Казани также произошла стрельба. В результате погибли семеро детей и двое взрослых. 23 человека были госпитализированы. После этого власти ужесточили законодательство, связанное с владением оружия.