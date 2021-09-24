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Бастрыкин заявил об отсутствии алгоритма действий при ЧП в пермском вузе

Ведомости

Администрация и персонал университета в Перми, в котором первокурсник устроил стрельбу, не имели четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях, сообщил глава СКР Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

«Трагедия в Перми показала отсутствие у ответственных лиц администрации и персонала четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях», — рассказал Бастрыкин.

По его мнению, после стрельбы в школе в Казани, где молодой человек расстрелял девять человек, руководство учебных заведений по всей стране было обязано усилить меры безопасности учеников и преподавателей. Нужно было внедрить системы видеонаблюдения и электронного допуска в здание, рамки металлоискателя, «тревожные кнопки» и обеспечить взаимодействие с правоохранительными органами. «Однако этого сделано не было», — подчеркнул Бастрыкин.

20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете. В результате нападения погибли шесть человек, пострадали более 40. Молодой человек был задержан прибывшими на место сотрудниками ДПС. Он находится в больнице.

11 мая в школе Казани также произошла стрельба. В результате погибли семеро детей и двое взрослых. 23 человека были госпитализированы. После этого власти ужесточили законодательство, связанное с владением оружием. После случая со стрельбой в Перми власти запланировали вычислять учащихся со склонностями «к социально опасному и деструктивному поведению» с помощью искусственного интеллекта. На такое программное обеспечение в бюджете заложено 1,7 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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