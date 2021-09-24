Бастрыкин заявил об отсутствии алгоритма действий при ЧП в пермском вузе

По его мнению, после стрельбы в школе в Казани, где молодой человек расстрелял девять человек, руководство учебных заведений по всей стране было обязано усилить меры безопасности учеников и преподавателей. Нужно было внедрить системы видеонаблюдения и электронного допуска в здание, рамки металлоискателя, «тревожные кнопки» и обеспечить взаимодействие с правоохранительными органами. «Однако этого сделано не было», — подчеркнул Бастрыкин.