Бастрыкин заявил об отсутствии алгоритма действий при ЧП в пермском вузе
Администрация и персонал университета в Перми, в котором первокурсник устроил стрельбу, не имели четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях, сообщил глава СКР Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.
«Трагедия в Перми показала отсутствие у ответственных лиц администрации и персонала четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях», — рассказал Бастрыкин.
По его мнению, после стрельбы в школе в Казани, где молодой человек расстрелял девять человек, руководство учебных заведений по всей стране было обязано усилить меры безопасности учеников и преподавателей. Нужно было внедрить системы видеонаблюдения и электронного допуска в здание, рамки металлоискателя, «тревожные кнопки» и обеспечить взаимодействие с правоохранительными органами. «Однако этого сделано не было», — подчеркнул Бастрыкин.
20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете. В результате нападения погибли шесть человек, пострадали более 40. Молодой человек был задержан прибывшими на место сотрудниками ДПС. Он находится в больнице.
11 мая в школе Казани также произошла стрельба. В результате погибли семеро детей и двое взрослых. 23 человека были госпитализированы. После этого власти ужесточили законодательство, связанное с владением оружием. После случая со стрельбой в Перми власти запланировали вычислять учащихся со склонностями «к социально опасному и деструктивному поведению» с помощью искусственного интеллекта. На такое программное обеспечение в бюджете заложено 1,7 млрд руб.