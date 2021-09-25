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СК задержал еще двух участников банды Басаева

Ведомости

Следователи задержали еще двоих человек, которые, как утверждается, состояли в незаконном вооруженном формировании, которым руководили террористы Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб, сообщается на сайте СК России.

В операции принимали участие следователи главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу, ФСБ, МВД и Росгвардия. Задержанными оказались уроженцы Ставропольского края Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев. В действиях этих граждан усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ (бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов). По версии следствия, вступили в банду Басаева они добровольно в 1999 г.

«Так, в период с 7 августа по 24 августа 1999 г. боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1000 человек, приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В результате прицельного обстрела, совершенного боевиками в Ботлихском районе, погибли 33 человека, еще 34 были ранены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных