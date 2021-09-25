СК задержал еще двух участников банды Басаева

В операции принимали участие следователи главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу, ФСБ, МВД и Росгвардия. Задержанными оказались уроженцы Ставропольского края Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев. В действиях этих граждан усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ (бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов). По версии следствия, вступили в банду Басаева они добровольно в 1999 г.