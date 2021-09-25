СК задержал еще двух участников банды Басаева
Следователи задержали еще двоих человек, которые, как утверждается, состояли в незаконном вооруженном формировании, которым руководили террористы Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб, сообщается на сайте СК России.
В операции принимали участие следователи главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу, ФСБ, МВД и Росгвардия. Задержанными оказались уроженцы Ставропольского края Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев. В действиях этих граждан усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ (бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов). По версии следствия, вступили в банду Басаева они добровольно в 1999 г.
«Так, в период с 7 августа по 24 августа 1999 г. боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1000 человек, приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации», – говорится в сообщении.
В результате прицельного обстрела, совершенного боевиками в Ботлихском районе, погибли 33 человека, еще 34 были ранены.