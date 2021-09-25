В России за сутки выявили 22 041 новый случай коронавируса

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 3211 человек, выздоровели 1245 человек, умерли 63 пациента. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 617 715 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1907), Подмосковье (+1106), Самарская (+569) и Воронежская (+543) области.