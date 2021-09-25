В России за сутки выявили 22 041 новый случай коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 22 041 человека, следует из статистики оперштаба на 25 сентября. Это максимум с 14 августа. Умерли 822 пациента с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 7 398 415. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 203 095 человек.
Вчера, 24 сентября, оперштаб сообщил о 21 379 новых случаях COVID-19. Умерли 828 человек. За сутки в России полностью выздоровели 16 325 человек. Общее число выздоровевших возросло до 6 590 933.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 3211 человек, выздоровели 1245 человек, умерли 63 пациента. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 617 715 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1907), Подмосковье (+1106), Самарская (+569) и Воронежская (+543) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 231,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,73 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 42,8 млн случаев, Индии (свыше 33,6 млн) и Бразилии (более 21,3 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.