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Правительство выделило 74 млрд рублей на новые школы в регионах

Ведомости

Российские регионы получат дополнительно 74 млрд руб. на строительство новых школ, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего, как ожидается, будет построено 128 современных школ в 34 регионах, в результате появятся дополнительно 93 700 новых учебных мест. Данные средства будут выделены по итогам завершившегося второго этапа отбора проектов по строительству новых школ. По итогам первого этапа, проходившего весной, было распределено между регионами 43,5 млрд руб., а следующий этап пройдет в конце 2021-начале 2022 г.

Всего в 2021–2024 гг. на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 234,7 млрд руб. в рамках государственной программы «Развитие образования». Кроме того, как уточнили в пресс-службе правительства, кроме федеральных средств на строительство школ направят деньги и сами регионы, а также к работе планируется привлекать инвесторов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных