Правительство выделило 74 млрд рублей на новые школы в регионах

Всего в 2021–2024 гг. на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 234,7 млрд руб. в рамках государственной программы «Развитие образования». Кроме того, как уточнили в пресс-службе правительства, кроме федеральных средств на строительство школ направят деньги и сами регионы, а также к работе планируется привлекать инвесторов.