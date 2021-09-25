Правительство выделило 74 млрд рублей на новые школы в регионах
Российские регионы получат дополнительно 74 млрд руб. на строительство новых школ, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Всего, как ожидается, будет построено 128 современных школ в 34 регионах, в результате появятся дополнительно 93 700 новых учебных мест. Данные средства будут выделены по итогам завершившегося второго этапа отбора проектов по строительству новых школ. По итогам первого этапа, проходившего весной, было распределено между регионами 43,5 млрд руб., а следующий этап пройдет в конце 2021-начале 2022 г.
Всего в 2021–2024 гг. на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 234,7 млрд руб. в рамках государственной программы «Развитие образования». Кроме того, как уточнили в пресс-службе правительства, кроме федеральных средств на строительство школ направят деньги и сами регионы, а также к работе планируется привлекать инвесторов.