На месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае нашли бортовые самописцы
Следственная группа обнаружила бортовые самописцы на месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае, сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«Были обнаружены и изъяты бортовые самописцы, на которых зафиксированы внутрикабинные переговоры членов экипажа и технические параметры полета. Также в ходе осмотра места происшествия изъята техническая документация и иные средства технического контроля», – говорится в сообщении.
Самолет Ан-26 авиакомпании «Летные проверки и системы» пропал с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска 22 сентября в 18:45 по местному времени. По предварительным данным, на борту находился летный состав из шести человек. Воздушное судно совершало технический полет, его обломки нашли сегодня утром. Самолет был обнаружен в районе горы Хребтова. Все члены экипажа погибли. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
После трагедии Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) начала внеплановую проверку в отношении авиакомпании «Летные проверки и системы».