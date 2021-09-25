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В Москве мужчина напал на посетителей магазина с топором

Ведомости

В Москве 48-летний мужчина напал с топором в руках на посетителей магазина на Каргопольской улице, ранив двух человек, сообщила пресс-служба МВД России.

«Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в магазине 48-летнего подозреваемого, который, по предварительным данным, нанес несколько ранений двум гражданам. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

Как уточняет ТАСС, нападавший был одет в женское платье, он также состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По неподтвержденным данным, конфликт произошел из-за магазинной тележки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных