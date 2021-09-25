В Москве мужчина напал на посетителей магазина с топором
В Москве 48-летний мужчина напал с топором в руках на посетителей магазина на Каргопольской улице, ранив двух человек, сообщила пресс-служба МВД России.
«Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в магазине 48-летнего подозреваемого, который, по предварительным данным, нанес несколько ранений двум гражданам. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.
Как уточняет ТАСС, нападавший был одет в женское платье, он также состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По неподтвержденным данным, конфликт произошел из-за магазинной тележки.