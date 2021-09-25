У российских миротворцев в Карабахе сменился командующий
Новым командующим миротворческими силами России в Нагорном Карабахе стал генерал-лейтенант, герой России Геннадий Анашкин, следует из сообщения минобороны Армении.
«В ходе встречи заместитель командующего Южным военным округом России генерал-лейтенант Рустам Мурадов представил новоназначенного командующего Миротворческими силами Российской Федерации в Арцахе, Героя Российской Федерации, генерал-лейтенанта Геннадия Анашкина», – говорится в сообщении.
Министр обороны Армении Аршак Карапетян поздравил Анашкина с вступлением в новую должность, а также поблагодарил его предшественника, генерал-майора Михаила Кособокова за достойную службу в период его пребывания в этой должности.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.
Командующим российским миротворческим контингентом был назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов, 6 сентября он завершил свою миссию в этой должности, после чего ее занял Михаил Кособоков.