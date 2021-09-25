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У российских миротворцев в Карабахе сменился командующий

Ведомости

Новым командующим миротворческими силами России в Нагорном Карабахе стал генерал-лейтенант, герой России Геннадий Анашкин, следует из сообщения минобороны Армении.

«В ходе встречи заместитель командующего Южным военным округом России генерал-лейтенант Рустам Мурадов представил новоназначенного командующего Миротворческими силами Российской Федерации в Арцахе, Героя Российской Федерации, генерал-лейтенанта Геннадия Анашкина», – говорится в сообщении.

Министр обороны Армении Аршак Карапетян поздравил Анашкина с вступлением в новую должность, а также поблагодарил его предшественника, генерал-майора Михаила Кособокова за достойную службу в период его пребывания в этой должности.

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.

Командующим российским миротворческим контингентом был назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов, 6 сентября он завершил свою миссию в этой должности, после чего ее занял Михаил Кособоков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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