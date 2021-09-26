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Появились кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Ведомости

Телеканал «Россия 24» опубликовал видео, снятое во время отдыха президента  России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в Сибири в начале сентября.

На видео показана рыбалка, а также поездка по Саяно-Шушенскому заповеднику, в ходе которой Путину и Шойгу повстречалось стадо маралов.

«Чуть нас не сбили! И на такой скорости огромной! Прыжки! Вот им на Олимпийских играх надо выступать», – заметил президент.

Путин по пути из Благовещенска в Москву 7 сентября на несколько дней остановился на отдых в Сибири. Это не первый совместный отдых Путина и Шойгу. Они уже отдыхали в тайге 21 и 22 марта этого года. Как описывал их отдых Песков, президент вместе с министром обороны «совершал пешие прогулки по тайге и катался на вездеходе». Шойгу во время поездки показал Путину свою мастерскую, где он занимается хобби — делает различные поделки из дерева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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