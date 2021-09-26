Появились кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири
Телеканал «Россия 24» опубликовал видео, снятое во время отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в Сибири в начале сентября.
На видео показана рыбалка, а также поездка по Саяно-Шушенскому заповеднику, в ходе которой Путину и Шойгу повстречалось стадо маралов.
«Чуть нас не сбили! И на такой скорости огромной! Прыжки! Вот им на Олимпийских играх надо выступать», – заметил президент.
Путин по пути из Благовещенска в Москву 7 сентября на несколько дней остановился на отдых в Сибири. Это не первый совместный отдых Путина и Шойгу. Они уже отдыхали в тайге 21 и 22 марта этого года. Как описывал их отдых Песков, президент вместе с министром обороны «совершал пешие прогулки по тайге и катался на вездеходе». Шойгу во время поездки показал Путину свою мастерскую, где он занимается хобби — делает различные поделки из дерева.