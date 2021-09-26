Россияне назвали лучшие города для карьеры
Опрос проходил с 10 августа по 20 сентября, в нем приняли участие по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также по 500 жителей 37 других российских городов.
На третьем месте – Казань (53%), в пятерку также вошли Тюмень (49%) и Екатеринбург (48%). Самыми неперспективными с точки зрения карьеры свои города считают жители Волгограда (13%), Омска (14%) и Саратова (15%).
«Пандемия коронавируса осложнила карьерное развитие специалистов из разных регионов: в большинстве российских мегаполисов по сравнению с доковидным периодом снижается число жителей, считающих город лучшим для своей карьеры», – отметили авторы исследования.
Ранее опрос Райффайзенбанка показал, что 45% россиян при поиске вакансии рассматривают удаленную работу в другом городе. Почти половина из них (43%) рассчитывали повысить свой доход, работая в другом городе. Согласно результатам опроса, 22% хотели бы с помощью удаленки получить работу в желаемой компании, которой нет в их городе. 7% с помощью удаленки планируют найти работу по специальности.