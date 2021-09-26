Россияне назвали лучшие города для карьеры

Ранее опрос Райффайзенбанка показал, что 45% россиян при поиске вакансии рассматривают удаленную работу в другом городе. Почти половина из них (43%) рассчитывали повысить свой доход, работая в другом городе. Согласно результатам опроса, 22% хотели бы с помощью удаленки получить работу в желаемой компании, которой нет в их городе. 7% с помощью удаленки планируют найти работу по специальности.