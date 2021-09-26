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Россияне назвали лучшие города для карьеры

Ведомости

Аналитики портала Superjob опросили россиян на предмет того, считают ли они свои города подходящими для построения карьеры. Получившийся рейтинг возглавили, как и прежде, Москва и Санкт-Петербург, их хорошим местом для карьерного роста считают 71% и 63% жителей, передает РБК.

Опрос проходил с 10 августа по 20 сентября, в нем приняли участие по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также по 500 жителей 37 других российских городов.

На третьем месте – Казань (53%), в пятерку также вошли Тюмень (49%) и Екатеринбург (48%). Самыми неперспективными с точки зрения карьеры свои города считают жители Волгограда (13%), Омска (14%) и Саратова (15%).

«Пандемия коронавируса осложнила карьерное развитие специалистов из разных регионов: в большинстве российских мегаполисов по сравнению с доковидным периодом снижается число жителей, считающих город лучшим для своей карьеры», – отметили авторы исследования.

Ранее опрос Райффайзенбанка показал, что 45% россиян при поиске вакансии рассматривают удаленную работу в другом городе. Почти половина из них (43%) рассчитывали повысить свой доход, работая в другом городе. Согласно результатам опроса, 22% хотели бы с помощью удаленки получить работу в желаемой компании, которой нет в их городе. 7% с помощью удаленки планируют найти работу по специальности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных