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Самолет Ан-26 мог разбиться из-за ошибки пилотов

Ведомости

Первые данные, полученные при расшифровке бортовых самописцев и опросе диспетчеров и техперсонала, указывают на несоответствие фактических действий пилотов заявленным при выполнении маневра разворота самолетом Ан-26, потерпевшим крушение под Хабаровском 22 сентября, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Действия скорее всего носили непреднамеренный характер на фоне возможных избыточных эмоциональных нагрузок экипажа, усталости: маневр очевидно ошибочно выполнялся в противоположную от заявленной сторону при сохранении исходных параметров высоты и скорости», – сообщил он.

Ошибочно выбранное направление разворота, а также сложный рельеф местности и низкая видимость и привели к трагедии, добавил источник агентства, заметив, что расследование на данный момент не выявило каких-либо свидетельств технической неисправности самолета.

Самолет Ан-26 авиакомпании «Летные проверки и системы» пропал с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска 22 сентября в 18:45 по местному времени. По предварительным данным, на борту находился летный состав из шести человек. Воздушное судно совершало технический полет, его обломки нашли сегодня утром. Самолет был обнаружен в районе горы Хребтова. Все члены экипажа погибли. Уголовное дело возбуждено по  ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

После трагедии ​​Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) начала внеплановую проверку в отношении авиакомпании «Летные проверки и системы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных