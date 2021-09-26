Самолет Ан-26 мог разбиться из-за ошибки пилотов
Первые данные, полученные при расшифровке бортовых самописцев и опросе диспетчеров и техперсонала, указывают на несоответствие фактических действий пилотов заявленным при выполнении маневра разворота самолетом Ан-26, потерпевшим крушение под Хабаровском 22 сентября, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Действия скорее всего носили непреднамеренный характер на фоне возможных избыточных эмоциональных нагрузок экипажа, усталости: маневр очевидно ошибочно выполнялся в противоположную от заявленной сторону при сохранении исходных параметров высоты и скорости», – сообщил он.
Ошибочно выбранное направление разворота, а также сложный рельеф местности и низкая видимость и привели к трагедии, добавил источник агентства, заметив, что расследование на данный момент не выявило каких-либо свидетельств технической неисправности самолета.
Самолет Ан-26 авиакомпании «Летные проверки и системы» пропал с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска 22 сентября в 18:45 по местному времени. По предварительным данным, на борту находился летный состав из шести человек. Воздушное судно совершало технический полет, его обломки нашли сегодня утром. Самолет был обнаружен в районе горы Хребтова. Все члены экипажа погибли. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
После трагедии Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) начала внеплановую проверку в отношении авиакомпании «Летные проверки и системы».