Самолет Ан-26 мог разбиться из-за ошибки пилотов

Самолет Ан-26 авиакомпании «Летные проверки и системы» пропал с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска 22 сентября в 18:45 по местному времени. По предварительным данным, на борту находился летный состав из шести человек. Воздушное судно совершало технический полет, его обломки нашли сегодня утром. Самолет был обнаружен в районе горы Хребтова. Все члены экипажа погибли. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).