Умер основатель группы Status Quo Алан Ланкастер
Британский рок-музыкант, основатель группы Status Quo Алан Ланкастер умер на 73-м году жизни в Сиднее, сообщила звукозаписывающая компания Barrel and Squidger records, которая работала с исполнителем.
«С огромной грустью мы делимся новостями о кончине легенды Status Quo Алана Ланкастера. Для нас было большой честью работать с Аланом в последние годы», – говорится в сообщении.
Алан Ланкастер и Фрэнсис Росси создали Status Quo в 1962 г. Ланкастер покинул группу в 1985 г. В 2016 г. умер гитарист Status Quo Рик Парфитт.