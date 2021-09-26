Правительство поддержит заявку на проведение чемпионата мира по мини-футболу

Как отмечает агентство, в конце августа президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация готова принять участие в организации чемпионата мира по мини-футболу в России. Накануне, в ходе встречи с руководством прошедших в Госдуму партий, президент Владимир Путин в беседе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым предложил подумать над проведением еще одного чемпионата мира по футболу. В 2001 г. Россия приняла ЧМ Европы по этому виду спорта.