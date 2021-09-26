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Правительство поддержит заявку на проведение чемпионата мира по мини-футболу

Ведомости

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство России поддержит заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведение в стране чемпионата мира по мини-футболу, передает ТАСС.

«Правительство в лице Минспорта поддержит заявку Российского футбольного союза на проведение в стране чемпионата мира по мини-футболу, который, уверен, будет организован на высоком уровне», – сказал он.

Чернышенко отметил, что Россия готова принимать больше международных соревнований, для этого есть вся необходимая инфраструктура, расширение которой продолжается по поручению президента России.

Как отмечает агентство, в конце августа президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация готова принять участие в организации чемпионата мира по мини-футболу в России. Накануне, в ходе встречи с руководством прошедших в Госдуму партий, президент Владимир Путин в беседе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым предложил подумать над проведением еще одного чемпионата мира по футболу. В 2001 г. Россия приняла ЧМ Европы по этому виду спорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных