Правительство поддержит заявку на проведение чемпионата мира по мини-футболу
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство России поддержит заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведение в стране чемпионата мира по мини-футболу, передает ТАСС.
«Правительство в лице Минспорта поддержит заявку Российского футбольного союза на проведение в стране чемпионата мира по мини-футболу, который, уверен, будет организован на высоком уровне», – сказал он.
Чернышенко отметил, что Россия готова принимать больше международных соревнований, для этого есть вся необходимая инфраструктура, расширение которой продолжается по поручению президента России.
Как отмечает агентство, в конце августа президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация готова принять участие в организации чемпионата мира по мини-футболу в России. Накануне, в ходе встречи с руководством прошедших в Госдуму партий, президент Владимир Путин в беседе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым предложил подумать над проведением еще одного чемпионата мира по футболу. В 2001 г. Россия приняла ЧМ Европы по этому виду спорта.