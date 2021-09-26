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Российские истребители сопроводили бомбардировщик ВВС США над Тихим океаном

Ведомости

Три российских истребителя Су-35С были подняты в воздух для сопровождения американского стратегического бомбардировщика В-52Н над Тихим океаном, который двигался в сторону России, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) страны.

«Экипажи истребителей ВКС России идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США и сопроводили его над акваторией Тихого океана», – приводит сообщение «Интерфакс».

Опасного сближения самолетов в воздухе и нарушения российской границы допущено не было, добавили военные. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных