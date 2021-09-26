Российские истребители сопроводили бомбардировщик ВВС США над Тихим океаном
Три российских истребителя Су-35С были подняты в воздух для сопровождения американского стратегического бомбардировщика В-52Н над Тихим океаном, который двигался в сторону России, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) страны.
«Экипажи истребителей ВКС России идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США и сопроводили его над акваторией Тихого океана», – приводит сообщение «Интерфакс».
Опасного сближения самолетов в воздухе и нарушения российской границы допущено не было, добавили военные.