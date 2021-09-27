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Почти половина россиян готовы переехать в новые города в Сибири

Ведомости

Почти половина жителей России готовы переехать в новые города Сибири, которые предложил построить министр обороны Сергей Шойгу, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование банка «Открытие». В опросе приняли участие более 1000 человек в возрасте 18-65 лет из городов с населением более 100 000.

По данным аналитиков, 7% опрошенных в целом по России и 16% сибиряков «безусловно» готовы переехать в новые города. Еще 41% готов переехать при определенных условиях. 51% заявил, что не хочет жить в новых сибирских городах. В Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области такой ответ дали по 60%, в самой Сибири – 32%.

По словам 29% участников исследования, они готовы переехать в новые города, если им гарантируют зарплату в два-три раза выше, чем сейчас. Около 12% опрошенных готовы переселиться из-за подъемных более 1 млн руб., 11% привлекают комфортные условия жизни и развитая городская инфраструктура.

44% россиян не хотят переезжать в Сибирь из-за плохого климата и слишком холодной погоды, 31% — из-за слишком далекого географического положения. 28% респондентов категорически не хотят менять место жительства. 20% опрошенных не верят, что смогут в новых городах заработать больше денег, чем они получают сейчас.

Положительно относятся к идее построить в Сибири новые города 40% россиян: по их мнению, это поможет решить демографическую проблему. 27% относятся к проекту негативно, полагая, что это будет напрасной тратой больших денег. Около 23% опрошенных не слышали об идее построить новые города, 10% относятся к ней безразлично.

В начале августа Шойгу заявил о необходимости построить «три-пять» крупных городов в Сибири с населением от 300 000 до 1 млн человек, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. Позже стало известно, что Шойгу представит программу развития Сибири.

Как сообщил источник, знакомый с разработкой документа, он предполагает создание Корпорации Ангаро-Енисейского макрорегиона, а также появление должностей вице-премьера и полпреда президента по этому макрорегиону. Результатом реализации стратегии должен стать рост экономики в макрорегионе темпами выше 6% с 2025 г., увеличение численности населения с 6 млн до более 8 млн человек к 2030 г.

Ранее по теме: Шойгу назвал места для строительства новых городов в Сибири

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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