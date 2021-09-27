В общественном транспорте Воронежа начнут штрафовать пассажиров без масок
В общественном транспорте Воронежа начнут штрафовать пассажиров за нарушение масочного режима из-за роста числа заражений коронавирусом, сообщил мэр города Вадим Кстенин в Telegram.
«В условиях такого роста заболеваемости мы больше не можем уговаривать носить маски, не можем просто объяснять важность и агитировать за ответственное поведение. Мы вынуждены начинать штрафовать не только перевозчиков, но и пассажиров», — написал мэр. По его словам, количество оперативных бригад по контролю соблюдения масочного режима увеличится с двух до пятнадцати, чтобы в течение дня они могли охватить все маршруты общественного транспорта. Сумму штрафа мэр не назвал.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим будет отменен лишь после того, как россияне перестанут заражаться коронавирусом, сейчас оснований для отмены ограничений нет. Масочный режим по всей стране был введен 28 октября 2020 г. — во время так называемой второй волны коронавируса. Людей обязали носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. В Москве за отсутствие маски пассажирам грозит штраф 5000 руб.