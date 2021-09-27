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В общественном транспорте Воронежа начнут штрафовать пассажиров без масок

Ведомости

В общественном транспорте Воронежа начнут штрафовать пассажиров за нарушение масочного режима из-за роста числа заражений коронавирусом, сообщил мэр города Вадим Кстенин в Telegram.

«В условиях такого роста заболеваемости мы больше не можем уговаривать носить маски, не можем просто объяснять важность и агитировать за ответственное поведение. Мы вынуждены начинать штрафовать не только перевозчиков, но и пассажиров», — написал мэр. По его словам, количество оперативных бригад по контролю соблюдения масочного режима увеличится с двух до пятнадцати, чтобы в течение дня они могли охватить все маршруты общественного транспорта. Сумму штрафа мэр не назвал.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим будет отменен лишь после того, как россияне перестанут заражаться коронавирусом, сейчас оснований для отмены ограничений нет. Масочный режим по всей стране был введен 28 октября 2020 г. — во время так называемой второй волны коронавируса. Людей обязали носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. В Москве за отсутствие маски пассажирам грозит штраф 5000 руб.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре не увидели оснований для отмены масочного режима в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных