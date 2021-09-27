В общественном транспорте Воронежа начнут штрафовать пассажиров без масок

«В условиях такого роста заболеваемости мы больше не можем уговаривать носить маски, не можем просто объяснять важность и агитировать за ответственное поведение. Мы вынуждены начинать штрафовать не только перевозчиков, но и пассажиров», — написал мэр. По его словам, количество оперативных бригад по контролю соблюдения масочного режима увеличится с двух до пятнадцати, чтобы в течение дня они могли охватить все маршруты общественного транспорта. Сумму штрафа мэр не назвал.