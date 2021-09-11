В Роспотребнадзоре не увидели оснований для отмены масочного режима в России
Масочный режим будет отменен лишь после того, как россияне перестанут заражаться коронавирусом, сейчас оснований для отмены ограничений нет, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в комментарии ТАСС.
«Нет, сейчас нет (оснований для отмены масочного режима). Это может быть только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией. Главный инструмент, который у нас есть — это вакцина. Надо его использовать, тогда этот момент будет недалек», – рассказала она.
28 октября прошлого года на фоне второй волны коронавируса в России Роспотребнадзор ввел в стране всеобщий масочный режим. Людей обязали носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках.
В январе этого года в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. На данный момент в стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». По оценке вице-премьера России Татьяна Голикова первым компонентом вакцины привились 46,5 млн россиян, двумя компонентами — 39,8 млн человек.