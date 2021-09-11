В Роспотребнадзоре не увидели оснований для отмены масочного режима в России

«Нет, сейчас нет (оснований для отмены масочного режима). Это может быть только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией. Главный инструмент, который у нас есть — это вакцина. Надо его использовать, тогда этот момент будет недалек», – рассказала она.