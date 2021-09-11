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В Роспотребнадзоре не увидели оснований для отмены масочного режима в России

Ведомости

Масочный режим будет отменен лишь после того, как россияне перестанут заражаться коронавирусом, сейчас оснований для отмены ограничений нет, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в комментарии ТАСС.

«Нет, сейчас нет (оснований для отмены масочного режима). Это может быть только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией. Главный инструмент, который у нас есть — это вакцина. Надо его использовать, тогда этот момент будет недалек», – рассказала она.

28 октября прошлого года на фоне второй волны коронавируса в России Роспотребнадзор ввел в стране всеобщий масочный режим. Людей обязали носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. 

В январе этого года в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. На данный момент в стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». По оценке вице-премьера России Татьяна Голикова первым компонентом вакцины привились 46,5 млн россиян, двумя компонентами — 39,8 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных