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ВОЗ ожидает пакет документов по «Спутнику V» для оценки вакцины

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ждет, когда Россия предоставит полный пакет документов по вакцине от коронавируса «Спутник V» для оценки, сообщил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш на презентации итогового доклада Общеевропейской комиссии по вопросам здоровья и устойчивого развития.

«Хотел бы отметить, что ВОЗ продолжает активно сотрудничать с представителями России по вопросам подготовки полного пакета документации для того, чтобы провести оценку вакцины "Спутник V". Мы сейчас находимся на этапе, когда мы ожидаем представления полного пакета документов от соответствующих структур», — сообщил Бенеш (цитата по ТАСС). Он отметил, что важно предоставить все документы, которые касаются качества, безопасности и эффективности препарата.

В июне пресс-служба Минпромторга сообщила, что ВОЗ проинспектировала российские производственные площадки в рамках процедуры предварительной квалификации «Спутника V» и опубликовала замечания по работе одной из них.

Вчера глава департамента по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Марко Кавалери сообщил, что агентство ведет продуктивные обсуждения по «Спутнику V» с его производителем, однако для одобрения вакцины в ЕС нужно больше данных о препарате.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию RDN заявила, что производитель «Спутника V» не предоставил в EMA достаточно данных о безопасности препарата для его одобрения в ЕС. По словам Фон дер Ляйен, это «вызывает вопросы». Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у ЕМА нет замечаний к российской вакцине, препарат проходит экспертизу. В то же время ЕК ограничила круг разрешенных к поставке в ЕС вакцин только производителями из Европы, США и Великобритании, что, по мнению Лаврова, является нечестной конкуренцией.

Российский фонд прямых инвестиций, который занимается продвижением вакцины за рубежом, сообщил, что процесс одобрения «Спутника V» идет в «положительном и профессиональном ключе». Данные по клиническим испытаниям вакцины получили положительный отзыв.

Регулятор ЕС пока не одобрил применение «Спутника V» на территории союза, однако Венгрия и Словакия закупили партии препарата и использовали его для массовой вакцинации. Российская вакцина одобрена в около 70 стран мира с населением более 3,5 млрд человек.

Ранее по теме: ВОЗ нашла нарушения в работе производящего «Спутник V» предприятия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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