ВОЗ нашла нарушения в работе производящего «Спутник V» предприятия

«Делегация ВОЗ проинспектировала 4 площадки из 7, опубликовав замечания по работе одной из них. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что все замечания касаются только одной площадки и неприменимы к остальным», — говорится в сообщении. В министерстве отметили, что до публикации ВОЗ инициировали внеплановые проверки «Фармстандарт-УфаВИТА». Предприятие устраняет замечания. После этого специалисты ВОЗ смогут проверить его повторно.