ВОЗ нашла нарушения в работе производящего «Спутник V» предприятия
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела инспекцию российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации вакцины от коронавируса «Спутник V» и опубликовала замечания по работе одной из них, сообщила пресс-служба Минпромторга.
«Делегация ВОЗ проинспектировала 4 площадки из 7, опубликовав замечания по работе одной из них. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что все замечания касаются только одной площадки и неприменимы к остальным», — говорится в сообщении. В министерстве отметили, что до публикации ВОЗ инициировали внеплановые проверки «Фармстандарт-УфаВИТА». Предприятие устраняет замечания. После этого специалисты ВОЗ смогут проверить его повторно.
Результаты инспекции не ставят под сомнение качество вакцины «Спутник V». Каждая ее партия проходит тройную проверку: производственный контроль, а также контроль центра им. Гамалеи и Росздравнадзора, что позволяет гарантировать уверенность в качестве препарата, подчеркнули в Минпромторге. На данный момент «Спутник V» в России производят семь площадок: филиал «Медгамал» центра им. Гамалеи, «Биннофарм», «Р-Фарм», «Биокад», «Генериум», «Лекко» и «Фармстандарт-УфаВИТА».
Ранее замминистра здравоохранения Сергей Глаголев выразил надежду, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и ВОЗ зарегистрируют российскую вакцину в ближайшие месяцы. 16 июня Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что EMA дало позитивный отзыв на вакцину «Спутник V». В РФПИ также отметили, что ожидают регистрации «Спутника V» на территории Евросоюза в течение двух месяцев.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.