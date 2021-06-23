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ВОЗ нашла нарушения в работе производящего «Спутник V» предприятия

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела инспекцию российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации вакцины от коронавируса «Спутник V» и опубликовала замечания по работе одной из них, сообщила пресс-служба Минпромторга.

«Делегация ВОЗ проинспектировала 4 площадки из 7, опубликовав замечания по работе одной из них. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что все замечания касаются только одной площадки и неприменимы к остальным», — говорится в сообщении. В министерстве отметили, что до публикации ВОЗ инициировали внеплановые проверки «Фармстандарт-УфаВИТА». Предприятие устраняет замечания. После этого специалисты ВОЗ смогут проверить его повторно.

Результаты инспекции не ставят под сомнение качество вакцины «Спутник V». Каждая ее партия проходит тройную проверку: производственный контроль, а также контроль центра им. Гамалеи и Росздравнадзора, что позволяет гарантировать уверенность в качестве препарата, подчеркнули в Минпромторге. На данный момент «Спутник V» в России производят семь площадок: филиал «Медгамал» центра им. Гамалеи, «Биннофарм», «Р-Фарм», «Биокад», «Генериум», «Лекко» и «Фармстандарт-УфаВИТА».

Ранее замминистра здравоохранения Сергей Глаголев выразил надежду, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и ВОЗ зарегистрируют российскую вакцину в ближайшие месяцы. 16 июня Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что EMA дало позитивный отзыв на вакцину «Спутник V». В РФПИ также отметили, что ожидают регистрации «Спутника V» на территории Евросоюза в течение двух месяцев.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. 

Ранее по теме: Европейский регулятор дал позитивный отзыв на «Спутник V»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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