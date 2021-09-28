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Инфекционист заявил, что пандемия COVID-19 продлится еще как минимум год

Ведомости

Пандемия коронавируса продлится еще как минимум год, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова. Говорить о возможном возвращении к привычной жизни можно будет после анализа весенних показателей заболеваемости, когда будет понятно, мутировал ли вирус снова.

«Год продлится, минимум», — ответил Тимаков на вопрос, сколько еще может продлиться пандемия. Врач пояснил, что нужно будет проанализировать весенние показатели заболеваемости, чтобы понять, насколько коронавирус адаптировался и как он меняется.

В начале сентября главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко допускал начало четвертой волны COVID-19 в конце сентября — начале октября, в том числе из-за сезонной вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ. Предпосылки для этого могут создать сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года, говорил он порталу Е1.

Глава фармкомпании Pfizer Альберт Бурле заявил, что в течение года люди смогут вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса, если будут ежегодно делать прививки.

Ранее по теме: Роспотребнадзор допустил подъем заболеваемости COVID-19 из-за непривитых

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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