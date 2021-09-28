Инфекционист заявил, что пандемия COVID-19 продлится еще как минимум год
Пандемия коронавируса продлится еще как минимум год, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова. Говорить о возможном возвращении к привычной жизни можно будет после анализа весенних показателей заболеваемости, когда будет понятно, мутировал ли вирус снова.
«Год продлится, минимум», — ответил Тимаков на вопрос, сколько еще может продлиться пандемия. Врач пояснил, что нужно будет проанализировать весенние показатели заболеваемости, чтобы понять, насколько коронавирус адаптировался и как он меняется.
В начале сентября главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко допускал начало четвертой волны COVID-19 в конце сентября — начале октября, в том числе из-за сезонной вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ. Предпосылки для этого могут создать сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года, говорил он порталу Е1.
Глава фармкомпании Pfizer Альберт Бурле заявил, что в течение года люди смогут вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса, если будут ежегодно делать прививки.