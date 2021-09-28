Инфекционист заявил, что пандемия COVID-19 продлится еще как минимум год

Пандемия коронавируса продлится еще как минимум год, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова. Говорить о возможном возвращении к привычной жизни можно будет после анализа весенних показателей заболеваемости, когда будет понятно, мутировал ли вирус снова.