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В Роспотребнадзоре допустили подъем заболеваемости коронавирусом из-за непривитых

Ведомости

Увеличение числа новых случаев коронавируса в России может произойти из-за невакцинированных граждан, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в комментарии ТАСС.

«Предположительно, за счет тех, кто не вакцинировался, потому что мы все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести», – ответил эксперт на вопрос, за счет каких категорий граждан будет новая волна пандемии.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости зафиксирован в 36 регионах России, при этом оснований для введения локдауна в стране нет, подчеркнула она. Ранее Попова также отметила, что чем больше привито в регионе, тем меньше интенсивность роста.

Вчера, 24 сентября, оперштаб сообщил о 21 379 новых случаях коронавируса. В Москве коронавирус подтвердился у 2893 горожан. В топ-5 по суточному приросту заболевших сегодня вошли также Санкт-Петербург (+1874), Московская (+1008), Самарская (+556) и Воронежская области (+529). За сутки умерли 828 человек, что является максимальным значением за все время пандемии.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре заявили об «интенсивном» росте заболеваемости COVID-19 в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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