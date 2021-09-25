В Роспотребнадзоре допустили подъем заболеваемости коронавирусом из-за непривитых
Увеличение числа новых случаев коронавируса в России может произойти из-за невакцинированных граждан, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в комментарии ТАСС.
«Предположительно, за счет тех, кто не вакцинировался, потому что мы все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести», – ответил эксперт на вопрос, за счет каких категорий граждан будет новая волна пандемии.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости зафиксирован в 36 регионах России, при этом оснований для введения локдауна в стране нет, подчеркнула она. Ранее Попова также отметила, что чем больше привито в регионе, тем меньше интенсивность роста.
Вчера, 24 сентября, оперштаб сообщил о 21 379 новых случаях коронавируса. В Москве коронавирус подтвердился у 2893 горожан. В топ-5 по суточному приросту заболевших сегодня вошли также Санкт-Петербург (+1874), Московская (+1008), Самарская (+556) и Воронежская области (+529). За сутки умерли 828 человек, что является максимальным значением за все время пандемии.