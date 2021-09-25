В Роспотребнадзоре допустили подъем заболеваемости коронавирусом из-за непривитых

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости зафиксирован в 36 регионах России, при этом оснований для введения локдауна в стране нет, подчеркнула она. Ранее Попова также отметила, что чем больше привито в регионе, тем меньше интенсивность роста.