В Роспотребнадзоре заявили об «интенсивном» росте заболеваемости COVID-19 в России

При этом она отметила, что заметна очень четкая корреляция: чем больше привито в регионе, тем меньше интенсивность роста. «Конечно, еще зависит от того, когда были привиты люди. Если я сегодня сделала вторую прививку, то я буду защищена только через 21 день», — подчеркнула Попова. Она также напомнила о мерах профилактики вирусных инфекций: маски, чистые руки, социальная дистанция.