В Роспотребнадзоре заявили об «интенсивном» росте заболеваемости COVID-19 в России
Заболеваемость коронавирусом увеличилась в 36 регионах России. Рост интенсивный и связан сезонностью, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Поздняков» на НТВ.
«Мы видим рост впервые за восемь недель. Девятая неделя дает рост, и сразу на 6,8%. То есть рост интенсивный. Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25, и теперь 36 субъектов в фазе роста», — сказала она, объяснив это тем, что в сентябре увеличивается заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями.
При этом она отметила, что заметна очень четкая корреляция: чем больше привито в регионе, тем меньше интенсивность роста. «Конечно, еще зависит от того, когда были привиты люди. Если я сегодня сделала вторую прививку, то я буду защищена только через 21 день», — подчеркнула Попова. Она также напомнила о мерах профилактики вирусных инфекций: маски, чистые руки, социальная дистанция.
В России пять дней подряд число выявленных новых случаев коронавируса за сутки превышает 19 000. В выходные, 18 и 19 сентября, показатель превысил 20 000, но в понедельник снизился до 19 744. За весь период пандемии в России зарегистрировано около 7,3 млн случаев COVID-19. 6,5 млн пациентов выздоровели от вируса, 199 000 – скончались.