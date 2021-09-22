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В Роспотребнадзоре заявили об «интенсивном» росте заболеваемости COVID-19 в России

Ведомости

Заболеваемость коронавирусом увеличилась в 36 регионах России. Рост интенсивный и связан сезонностью, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Поздняков» на НТВ.

«Мы видим рост впервые за восемь недель. Девятая неделя дает рост, и сразу на 6,8%. То есть рост интенсивный. Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25, и теперь 36 субъектов в фазе роста», — сказала она, объяснив это тем, что в сентябре увеличивается заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями.

При этом она отметила, что заметна очень четкая корреляция: чем больше привито в регионе, тем меньше интенсивность роста. «Конечно, еще зависит от того, когда были привиты люди. Если я сегодня сделала вторую прививку, то я буду защищена только через 21 день», — подчеркнула Попова. Она также напомнила о мерах профилактики вирусных инфекций: маски, чистые руки, социальная дистанция.

В России пять дней подряд число выявленных новых случаев коронавируса за сутки превышает 19 000. В выходные, 18 и 19 сентября, показатель превысил 20 000, но в понедельник снизился до 19 744. За весь период пандемии в России зарегистрировано около 7,3 млн случаев COVID-19. 6,5 млн пациентов выздоровели от вируса, 199 000 – скончались.

Ранее по теме: В Подмосковье выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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