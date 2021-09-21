В Подмосковье выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19

«Мы видим рост госпитализации. Да, может быть, не такой стремительный, но вместе с тем рост. И на прошлой неделе, и на понедельник мы фиксируем рост. Поэтому на здравоохранение очередная нагрузка, связанная с пандемией», — рассказал Воробьев (цитата по «РИА Новости»).