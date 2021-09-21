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В Подмосковье выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19

Ведомости

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Московской области растет, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Мы видим рост госпитализации. Да, может быть, не такой стремительный, но вместе с тем рост. И на прошлой неделе, и на понедельник мы фиксируем рост. Поэтому на здравоохранение очередная нагрузка, связанная с пандемией», — рассказал Воробьев (цитата по «РИА Новости»).

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость коронавирусом растет в 11 регионах России. Рост «не выраженный, не динамичный, но он, безусловно, есть», уточняла она. В 53 регионах заболеваемость снижается, в 21 – стабильная ситуация.

В России пять дней подряд число выявленных новых случаев коронавируса за сутки превышает 19 000. В выходные, 18 и 19 сентября, показатель превысил 20 000, но в понедельник снизился до 19 744. За весь период пандемии в России зарегистрировано около 7,3 млн случаев COVID-19. 6,5 млн пациентов выздоровели от вируса, 199 000 – скончались.

Ранее по теме: Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 11 регионах
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных