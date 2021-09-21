В Подмосковье выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Московской области растет, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
«Мы видим рост госпитализации. Да, может быть, не такой стремительный, но вместе с тем рост. И на прошлой неделе, и на понедельник мы фиксируем рост. Поэтому на здравоохранение очередная нагрузка, связанная с пандемией», — рассказал Воробьев (цитата по «РИА Новости»).
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость коронавирусом растет в 11 регионах России. Рост «не выраженный, не динамичный, но он, безусловно, есть», уточняла она. В 53 регионах заболеваемость снижается, в 21 – стабильная ситуация.
В России пять дней подряд число выявленных новых случаев коронавируса за сутки превышает 19 000. В выходные, 18 и 19 сентября, показатель превысил 20 000, но в понедельник снизился до 19 744. За весь период пандемии в России зарегистрировано около 7,3 млн случаев COVID-19. 6,5 млн пациентов выздоровели от вируса, 199 000 – скончались.