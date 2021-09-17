Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 11 регионах

«На сегодняшний день снижение (заболеваемости коронавирусной инфекции) продолжается в 53 субъектах, в 21 субъекте мы наблюдаем стабильную картину в течение ряда недель — без снижения и без роста, но в 11 субъектах РФ мы уже наблюдаем рост заболеваемости. Он пока не выраженный, не динамичный, но он, безусловно, есть», — сказала Попова (цитата по «РИА Новости»). Она отметила, что эпидемиологическая ситуация в России остается достаточно стабильной, но напряженной.