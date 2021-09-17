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Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 11 регионах

Ведомости

Заболеваемость коронавирусом растет в 11 регионах России, снижается в 53, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

«На сегодняшний день снижение (заболеваемости коронавирусной инфекции) продолжается в 53 субъектах, в 21 субъекте мы наблюдаем стабильную картину в течение ряда недель — без снижения и без роста, но в 11 субъектах РФ мы уже наблюдаем рост заболеваемости. Он пока не выраженный, не динамичный, но он, безусловно, есть», — сказала Попова (цитата по «РИА Новости»). Она отметила, что эпидемиологическая ситуация в России остается достаточно стабильной, но напряженной.

В России четвертый день подряд растет суточная заболеваемость COVID-19, 17 сентября этот показатель составил 19 905 случаев. За сутки 16 619 человек выздоровели от коронавируса, 791 – скончался. За весь период в России зарегистрировано 7,2 млн случаев заражения коронавирусом. Около 6,5 млн пациентов выздоровели от коронавируса, 196,6 тыс. – умерли.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных