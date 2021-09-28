Рособрнадзор рассказал о сокращении числа контрольных в школах после поручения Путина
Рособрнадзор уже провел работу по оптимизации числа контрольных и проверочных в школах, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В августе рекомендации по оптимизации оценочных процедур были направлены в регионы», — сообщили в Рособрнадзоре.
Накануне президент России Владимир Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах «с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования».
Также президент поручил Рособрнадзору, Минпросвещения и Роспотребнадзору до 1 декабря проанализировать фактическую учебную и внеучебную нагрузку школьников, в том числе время на домашнее задание. Ведомства должны представить предложения по оптимизации времени, которое школьники тратят на уроки после школы.