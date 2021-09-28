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Рособрнадзор рассказал о сокращении числа контрольных в школах после поручения Путина

Ведомости

Рособрнадзор уже провел работу по оптимизации числа контрольных и проверочных в школах, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В августе рекомендации по оптимизации оценочных процедур были направлены в регионы», — сообщили в Рособрнадзоре.

Накануне президент России Владимир Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах «с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования».

Также президент поручил Рособрнадзору, Минпросвещения и Роспотребнадзору до 1 декабря проанализировать фактическую учебную и внеучебную нагрузку школьников, в том числе время на домашнее задание. Ведомства должны представить предложения по оптимизации времени, которое школьники тратят на уроки после школы.

Ранее по теме: Путин поручил сократить число контрольных работ в школах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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