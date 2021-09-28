Рособрнадзор рассказал о сокращении числа контрольных в школах после поручения Путина

Также президент поручил Рособрнадзору, Минпросвещения и Роспотребнадзору до 1 декабря проанализировать фактическую учебную и внеучебную нагрузку школьников, в том числе время на домашнее задание. Ведомства должны представить предложения по оптимизации времени, которое школьники тратят на уроки после школы.