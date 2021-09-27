Путин поручил сократить число контрольных работ в школах
Президент России Владимир Путин поручил сократить количество контрольных и проверочных работ в школах, следует из перечня поручений, данных главой государства по итогам заседания президиума государственного совета, состоявшегося 25 августа.
«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования», — говорится в поручении. Представить президенту соответствующий доклад необходимо до 1 июля 2022 г.
Также до 1 декабря этого года Роспотребнадзору, Минпросвещения и Рособрнадзору поручено проанализировать фактический объем учебной и внеучебной нагрузки школьников, в том числе — сколько времени у учащихся занимает выполнение домашних заданий. Указанным ведомствам необходимо представить предложения по оптимизации данного времени, а также по реализации возможности для детей делать уроки в учебных заведениях — в рамках модели «Школа полного дня» или в группах продленного дня. Отмечается, что все это нужно для «сохранения здоровья обучающихся».
Ранее бывший ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов назвал неуспеваемость в школе одной из причин бедности. Он пояснил, что плохие знания математики и русского языка во взрослом возрасте «трансформируются в экономическую неуспешность, в необходимость для общества в той или иной степени этих своих граждан содержать — за счет доходов от успешных работников».
Также Кузьминов указал на домашние задания, которые изначально воспринимаются учителями как рутина, а школьниками — как творческий акт. По его словам, ввиду отсутствия обратной связи учащиеся утрачивают интерес к данной составляющей образовательного процесса. Исправить ситуацию, по мнению Кузьминова, может помочь искусственный интеллект — цифровой помощник учителя, который будет делать уроки с детьми, чтобы те в итоге разобрались в теме. Он отметил, что для создания такого помощника потребуется не менее 10 лет.