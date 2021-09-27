Путин поручил сократить число контрольных работ в школах

Также до 1 декабря этого года Роспотребнадзору, Минпросвещения и Рособрнадзору поручено проанализировать фактический объем учебной и внеучебной нагрузки школьников, в том числе — сколько времени у учащихся занимает выполнение домашних заданий. Указанным ведомствам необходимо представить предложения по оптимизации данного времени, а также по реализации возможности для детей делать уроки в учебных заведениях — в рамках модели «Школа полного дня» или в группах продленного дня. Отмечается, что все это нужно для «сохранения здоровья обучающихся».