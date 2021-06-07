Ректор ВШЭ назвал причиной бедности неуспеваемость в школе

Также Кузьминов обратил внимание на домашние задания, которые изначально воспринимаются учителями как рутина, а школьниками — как творческий акт. В то же время ввиду отсутствия обратной связи учащиеся тоже утрачивают интерес к данной составляющей образовательного процесса. Исправить ситуацию может помочь искусственный интеллект, цифровой помощник педагога, который будет делать уроки с детьми, чтобы те в итоге разобрались в теме, отметил ректор ВШЭ. По его словам, для создания такого помощника потребуется не менее 10 лет.