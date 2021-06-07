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Ректор ВШЭ назвал причиной бедности неуспеваемость в школе

Ведомости

Образовательная неуспешность или образовательная бедность в России, когда примерно 20-30% школьников отстают в обучении, на данный момент является одной из проблем, на которую обращают внимание специалисты НИУ ВШЭ в контексте темы борьбы с бедностью, заявил ректор университета Ярослав Кузьминов.

«Ведь, что означает доля неуспевающих в школе в 20-30%? Что детей выпустят с плохим знанием математики или русского языка, что трансформируется уже в экономическую неуспешность, в необходимость для общества в той или иной степени этих своих граждан содержать — за счет доходов от успешных работников», — сказал он в интервью «Известиям».

По словам Кузьминова, средний уровень образовательной неуспешности в мире составляет 25%. Он зафиксирован в Бразилии и Индии — трудоизбыточных странах с традиционно высоким уровнем безработицы. При этом в Европе показатель равен 10%. «России нельзя отставать», — резюмировал ректор ВШЭ.

В качестве решения проблемы образовательной неуспешности Кузьминов предложил выдавать «выравнивающие» гранты школам, многие ученики которых живут в семьях, находящихся в сложном экономическом положении. Он добавил при этом, что министр просвещения России Сергей Кравцов уже начал реализовывать данную инициативу.

При этом ректор ВШЭ отметил, что корень образовательной неуспешности — в основе классно-урочной системы, сформированной еще в 17 веке. Из-за нее педагоги на уроках работают максимум с 60% класса, которые соответствуют «стандартным требованиям». При этом дети, соображающие более медленно или, наоборот, быстрее остальных, а также те, кто имеют иной тип мышления, «выпадают» из образовательного процесса.

Также Кузьминов обратил внимание на домашние задания, которые изначально воспринимаются учителями как рутина, а школьниками — как творческий акт. В то же время ввиду отсутствия обратной связи учащиеся тоже утрачивают интерес к данной составляющей образовательного процесса. Исправить ситуацию может помочь искусственный интеллект, цифровой помощник педагога, который будет делать уроки с детьми, чтобы те в итоге разобрались в теме, отметил ректор ВШЭ. По его словам, для создания такого помощника потребуется не менее 10 лет.

В октябре прошлого года глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России удалось победить крайнюю бедность. При этом, по данным Росстата, доля жителей страны с уровнем ежемесячного дохода ниже величины прожиточного минимума по итогам 2020 г. составила 12,1%, или 17,8 млн человек. Сам прожиточный минимум в четвертом квартале года был 11 329 руб. В 2019 г. за чертой бедности проживали 12,3% россиян, что было эквивалентно 18,1 млн граждан. 

Ранее по теме: Минтруд заявил о начале реализации программы Всемирного банка по снижению бедности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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