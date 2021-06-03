Минтруд заявил о начале реализации программы Всемирного банка по снижению бедности

Котяков пояснил, что в рамках выплат пособий детям от трёх до семи лет Минтруд впервые ввел систему оценки не только доходов, но также имущественного комплекса и наличия или отсутствия возможности занятости у конкретного гражданина. Такие правила вступили в силу с 1 апреля этого года. В зависимости от указанных критериев пособия назначаются в размере 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.