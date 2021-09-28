ТЦ «Атриум» в Москве могут закрыть за нарушения масочного режима

Во время ежедневных рейдов инспекторы установили, что большое количество посетителей торгового центра были без масок. В отдельных магазинах продавцы обслуживали покупателей без масок либо с масками на подбородке. «Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований», — рассказал Поповский (цитата по ТАСС).