ТЦ «Атриум» в Москве могут закрыть за нарушения масочного режима
Торговый центр «Атриум» в Москве могут закрыть на 90 дней за нарушения масочного режима, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.
Во время ежедневных рейдов инспекторы установили, что большое количество посетителей торгового центра были без масок. В отдельных магазинах продавцы обслуживали покупателей без масок либо с масками на подбородке. «Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований», — рассказал Поповский (цитата по ТАСС).
По его словам, за такие нарушения юридическому лицу грозит штраф до 300 000 руб., а если будет установлен факт причинения вреда здоровью, штраф могут повысить до 1 млн руб. или приостановить работу на 90 дней.
Вчера руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе города из-за роста заболеваемости коронавирусом. Суточный прирост случаев COVID-19 резко вырос с 1991 случая заражения 22 сентября до 3445 случаев 23 сентября. 28 сентября в Москве был выявлен 2541 новый заболевший.