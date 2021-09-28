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ТЦ «Атриум» в Москве могут закрыть за нарушения масочного режима

Ведомости

Торговый центр «Атриум» в Москве могут закрыть на 90 дней за нарушения масочного режима, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

Во время ежедневных рейдов инспекторы установили, что большое количество посетителей торгового центра были без масок. В отдельных магазинах продавцы обслуживали покупателей без масок либо с масками на подбородке. «Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований», — рассказал Поповский (цитата по ТАСС).

По его словам, за такие нарушения юридическому лицу грозит штраф до 300 000 руб., а если будет установлен факт причинения вреда здоровью, штраф могут повысить до 1 млн руб. или приостановить работу на 90 дней.

Вчера руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе города из-за роста заболеваемости коронавирусом. Суточный прирост случаев COVID-19 резко вырос с 1991 случая заражения 22 сентября до 3445 случаев 23 сентября. 28 сентября в Москве был выявлен 2541 новый заболевший.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных