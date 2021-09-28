Обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Буркова депортировали из США
США депортировали в Россию Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. Российские полицейские задержали его в аэропорту «Шереметьево».
«Он обвиняется в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений», — сообщила Волк.
Задержанный, по словам представителя ведомства, занимался преступной деятельностью в период с 2008 по 2015 г. В 2017 г. в России ему предъявили обвинение в преступлениях по статьям о краже (ст. 158 УК РФ), незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ) и создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ). На основании запроса МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области он был объявлен в розыск по каналам Интерпола.
В 2015 г. Буркова задержали в Израиле местные полицейские. По решению Верховного суда Израиля в 2019 г. его экстрадировали в США, где он также разыскивался по обвинению в киберпреступлениях. В 2020 г. суд Восточного округа штата Вирджиния признал его виновным и приговорил к десяти годам лишения свободы. Позднее США решили депортировать Буркова.