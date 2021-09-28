Обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Буркова депортировали из США

Задержанный, по словам представителя ведомства, занимался преступной деятельностью в период с 2008 по 2015 г. В 2017 г. в России ему предъявили обвинение в преступлениях по статьям о краже (ст. 158 УК РФ), незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ) и создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ). На основании запроса МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области он был объявлен в розыск по каналам Интерпола.