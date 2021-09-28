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Обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Буркова депортировали из США

Ведомости

США депортировали в Россию Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. Российские полицейские задержали его в аэропорту «Шереметьево».

«Он обвиняется в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений», — сообщила Волк.

Задержанный, по словам представителя ведомства, занимался преступной деятельностью в период с 2008 по 2015 г. В 2017 г. в России ему предъявили обвинение в преступлениях по статьям о краже (ст. 158 УК РФ), незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ) и создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ). На основании запроса МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области он был объявлен в розыск по каналам Интерпола.

В 2015 г. Буркова задержали в Израиле местные полицейские. По решению Верховного суда Израиля в 2019 г. его экстрадировали в США, где он также разыскивался по обвинению в киберпреступлениях. В 2020 г. суд Восточного округа штата Вирджиния признал его виновным и приговорил к десяти годам лишения свободы. Позднее США решили депортировать Буркова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных