Гонконг признал российские сертификаты о вакцинации «Спутником V»
«Правительство Гонконга объявило о признании российских сертификатов вакцинации с 29 сентября. Это решение позволит снять часть санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, введенных в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории «стран с высоким риском заражения», к которым по местной классификации относится и Россия», — говорится в сообщении.
Привившиеся «Спутником V» люди смогут напрямую прилететь из России в Гонконг, а не после 21 дня пребывания в третьей стране, как раньше. Однако после приезда путешественникам все равно нужно будет соблюдать трехнедельный карантин в специализированной гостинице города, отметили в консульстве.
При посадке на рейс в Гонконг необходимо предъявить сертификат о вакцинации с QR-кодом, сформированном на портале Госуслуг. В целом же въезд в город из «стран с высоким риском заражения» открыт только для резидентов.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по числу случаев коронавируса. Таковых в стране зафиксировано 7,46 млн. За последние сутки COVID-19 выявили у 21 559 человек. При этом скончались 852 пациента, что является рекордом за все время пандемии в стране. Общее число умерших составляет 205 531.
«Спутник V», разработанный в Центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакцинной от коронавируса. Его эффективность, по данным разработчиков, составляет 97,6%, а по оценке международного медицинского журнала The Lancet — 91,6%. На данный момент препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.