Гонконг признал российские сертификаты о вакцинации «Спутником V»

Привившиеся «Спутником V» люди смогут напрямую прилететь из России в Гонконг, а не после 21 дня пребывания в третьей стране, как раньше. Однако после приезда путешественникам все равно нужно будет соблюдать трехнедельный карантин в специализированной гостинице города, отметили в консульстве.