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Гонконг признал российские сертификаты о вакцинации «Спутником V»

Ведомости

Гонконг с 29 сентября снимет часть ограничений для путешественников, имеющих сертификат о вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V», сообщает генконсульство России в Гонконге на странице в Facebook.

«Правительство Гонконга объявило о признании российских сертификатов вакцинации с 29 сентября. Это решение позволит снять часть санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, введенных в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории «стран с высоким риском заражения», к которым по местной классификации относится и Россия», — говорится в сообщении. 

Привившиеся «Спутником V» люди смогут напрямую прилететь из России в Гонконг, а не после 21 дня пребывания в третьей стране, как раньше. Однако после приезда путешественникам все равно нужно будет соблюдать трехнедельный карантин в специализированной гостинице города, отметили в консульстве.

При посадке на рейс в Гонконг необходимо предъявить сертификат о вакцинации с QR-кодом, сформированном на портале Госуслуг. В целом же въезд в город из «стран с высоким риском заражения» открыт только для резидентов.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по числу случаев коронавируса. Таковых в стране зафиксировано 7,46 млн. За последние сутки COVID-19 выявили у 21 559 человек. При этом скончались 852 пациента, что является рекордом за все время пандемии в стране. Общее число умерших составляет 205 531.

«Спутник V», разработанный в Центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакцинной от коронавируса. Его эффективность, по данным разработчиков, составляет 97,6%, а по оценке международного медицинского журнала The Lancet — 91,6%. На данный момент препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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