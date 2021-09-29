«Шериф» после двух туров лидирует в группе «Реала» и «Интера» в Лиге чемпионов
Молдавская футбольная команда «Шериф» выиграла матч с «Реалом» со счетом 2:1 во втором туре группового турнира Лиги чемпионов, сообщил «Спорт-экспресс». Молдавский клуб лидирует в турнирной таблице группы D после двух туров.
В этой же группе находятся «Реал» и «Интер». Встреча «Шерифа» и «Интера» закончилась ничьей – 0:0. В матче с «Реалом» забили голы Джасур Яхшибоев и Себастьен Тилль. Единственный мяч «Реала» забил Карим Бензема.
Молдавский клуб впервые выступает в основном раунде Лиги чемпионов. «Шериф» не проигрывает в еврокубках последние 11 матчей: восемь побед и три ничьи. Это лучшая серия для клуба в истории.
«Локомотив» стал первым российским клубом, набравшим очки в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом году. 14 сентября санкт-петербургский «Зенит» проиграл в матче Лиги чемпионов лондонскому «Челси» со счетом 0:1. Единственный гол в игре забил нападающий «Челси» Ромелу Лукаку на 69-й минуте. 15 сентября московский «Спартак» с таким же счетом уступил варшавской «Легии», победный гол в составе польской команды забил Лирим Кастрати в добавленное ко второму тайму время.