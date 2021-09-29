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«Шериф» после двух туров лидирует в группе «Реала» и «Интера» в Лиге чемпионов

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Молдавская футбольная команда «Шериф» выиграла матч с «Реалом» со счетом 2:1 во втором туре группового турнира Лиги чемпионов, сообщил «Спорт-экспресс». Молдавский клуб лидирует в турнирной таблице группы D после двух туров.

В этой же группе находятся «Реал» и «Интер». Встреча «Шерифа» и «Интера» закончилась ничьей – 0:0. В матче с «Реалом» забили голы Джасур Яхшибоев и Себастьен Тилль. Единственный мяч «Реала» забил Карим Бензема.

Молдавский клуб впервые выступает в основном раунде Лиги чемпионов. «Шериф» не проигрывает в еврокубках последние 11 матчей: восемь побед и три ничьи. Это лучшая серия для клуба в истории.

«Локомотив» стал первым российским клубом, набравшим очки в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом году. 14 сентября санкт-петербургский «Зенит» проиграл в матче Лиги чемпионов лондонскому «Челси» со счетом 0:1. Единственный гол в игре забил нападающий «Челси» Ромелу Лукаку на 69-й минуте. 15 сентября московский «Спартак» с таким же счетом уступил варшавской «Легии», победный гол в составе польской команды забил Лирим Кастрати в добавленное ко второму тайму время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных