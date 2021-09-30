МВД анонсировало изменения в правилах выезда детей за границу
МВД планирует внести изменения в закон о выезде несовершеннолетних россиян за границу, сообщил начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. По ее словам, выезд ребенка с территории России ограничивается, но в интересах детей надо «этот вопрос нормативно закрепить».
«По заявлению гражданина, который заявляет о том, что он не разрешает выезжать с другим родителем, сам родитель сможет выезжать с этим ребенком для того, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться, и так далее», — сказала Казакова (цитата по «РИА Новости»). Возникающие вопросы, по ее словам, будут разрешать через суд.
С 2019 г. заявление о несогласии на выезд детей за рубеж подается не в пограничные органы ФСБ, а в МВД. Принимать такие заявления должны подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД по месту жительства или пребывания одного из родителей, усыновителей или опекунов ребенка, а также посольства и консульства России по месту постоянного проживания заявителя за рубежом.
С 12 июля в России вступил в силу новый порядок выезда детей за рубеж. Теперь один из родителей может запретить поездку с ребенком в одну, несколько или сразу во все страны, указав срок действия этого несогласия. Запрет будут проверять при прохождении пограничного контроля. Отозвать его можно во внесудебном порядке. Но споры, как и раньше, разрешаются только в суде.