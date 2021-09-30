МВД анонсировало изменения в правилах выезда детей за границу

С 12 июля в России вступил в силу новый порядок выезда детей за рубеж. Теперь один из родителей может запретить поездку с ребенком в одну, несколько или сразу во все страны, указав срок действия этого несогласия. Запрет будут проверять при прохождении пограничного контроля. Отозвать его можно во внесудебном порядке. Но споры, как и раньше, разрешаются только в суде.