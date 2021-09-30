В России закончилась третья фаза испытаний «Спутника V» среди пожилых людей

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у регулятора нет замечаний к российской вакцине и препарат проходит экспертизу. В то же время Европейская комиссия ограничила круг разрешенных к поставке в ЕС вакцин только производителями из Европы, США и Великобритании, что, по мнению Лаврова, является нечестной конкуренцией.