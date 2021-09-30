В России закончилась третья фаза испытаний «Спутника V» среди пожилых людей
Третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» с участием пациентов старше 60 лет закончилась, препарат доказал свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по коронавирусу. Трансляция велась на «России 24».
«Мы проводили клинические исследования третьей фазы вакцины «Гам-Ковид-Вак», или «Спутник V». Она завершилась с участием пациентов старше 60 лет. Показан высокий профиль безопасности и эффективности вакцины. Идет подготовка сегодня итогового отчета», — рассказал Мурашко. По его словам, научный разработчик вакцины — Центр им. Гамалеи — готовит новые показания по ее использованию. В клинических испытаниях приняли участие 23 000 добровольцев.
Мурашко отметил, что прививки первой дозой вакцины сделали более 49 млн россиян, полностью привиты более миллиона человек, а ревакцинацию прошли более 1,5 млн. Самые высокие темпы вакцинации от коронавируса зарегистрированы в Пензенской области, Чукотском АО, Брянской области, Санкт-Петербурге, Курской области, Мордовии, Воронежской, Мурманской областях, Карелии и Башкортостане.
Вакцина «Спутник V» пока не одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и медицинским регулятором Европейского союза (ЕС). ВОЗ приостановила процесс одобрения препарата из-за проблем на одном из предприятий по его производству. В регуляторе ЕС заявили, что производитель не предоставил достаточно документов, доказывающих эффективность и безопасность вакцины.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у регулятора нет замечаний к российской вакцине и препарат проходит экспертизу. В то же время Европейская комиссия ограничила круг разрешенных к поставке в ЕС вакцин только производителями из Европы, США и Великобритании, что, по мнению Лаврова, является нечестной конкуренцией.