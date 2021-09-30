Полиция задержала устроившего стрельбу в московской школе мужчину
Мужчина устроил стрельбу в школе на северо-востоке Москвы из-за конфликта его дочери с молодыми людьми, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на столичное управление МВД. В результате происшествия пострадавших нет, стрелявший задержан.
«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в стрельбе на территории школы Ярославского района», — сообщили в МВД.
Согласно данным полиции, одна из учениц 10 класса школы на улице Палехской, 10, поругалась со знакомыми ей молодыми людьми, после чего ее отец пришел в школу и открыл стрельбу в ходе разговора с предполагаемыми обидчиками своей дочери. Он выстрелил один раз из пистолета вверх.