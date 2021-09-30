Полиция задержала устроившего стрельбу в московской школе мужчину

Согласно данным полиции, одна из учениц 10 класса школы на улице Палехской, 10, поругалась со знакомыми ей молодыми людьми, после чего ее отец пришел в школу и открыл стрельбу в ходе разговора с предполагаемыми обидчиками своей дочери. Он выстрелил один раз из пистолета вверх.