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Эксперт назвал текущую волну коронавируса в России самой тяжелой

Ведомости

Нынешняя волна пандемии коронавируса в России будет самой тяжелой, ситуация с заболеваемостью стабилизируется к середине декабря, заявил ТАСС главврач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

«Самая тяжелая будет вот эта волна, которая у нас растянется на шесть месяцев. Это третья волна, она еще идет, она началась в июне и продолжается», — заявил Тимаков. По его мнению, следующие подъемы заболеваемости россияне переживут в более-менее легкой форме. С каждой волной пандемии будет все меньше тяжелых случаев заболевания. Спад заболеваемости COVID-19, по оценке Тимакова, начнется в ноябре, в середине декабря ситуация стабилизируется.

30 сентября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 56 регионах России. При этом оснований для введения очередного локдауна в стране нет, заявляла Попова ранее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что подобная мера не обсуждается в Кремле.

Ранее по теме: В сентябре как минимум 13 регионов объявили о новых мерах борьбы с COVID-19

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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