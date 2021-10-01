Эксперт назвал текущую волну коронавируса в России самой тяжелой
Нынешняя волна пандемии коронавируса в России будет самой тяжелой, ситуация с заболеваемостью стабилизируется к середине декабря, заявил ТАСС главврач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.
«Самая тяжелая будет вот эта волна, которая у нас растянется на шесть месяцев. Это третья волна, она еще идет, она началась в июне и продолжается», — заявил Тимаков. По его мнению, следующие подъемы заболеваемости россияне переживут в более-менее легкой форме. С каждой волной пандемии будет все меньше тяжелых случаев заболевания. Спад заболеваемости COVID-19, по оценке Тимакова, начнется в ноябре, в середине декабря ситуация стабилизируется.
30 сентября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 56 регионах России. При этом оснований для введения очередного локдауна в стране нет, заявляла Попова ранее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что подобная мера не обсуждается в Кремле.