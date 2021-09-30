Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество Эксклюзивно по подписке

В сентябре как минимум 13 регионов объявили о новых мерах борьбы с COVID-19

В основном они начнут действовать с октября
Анна Киселева
Регионы России снова привыкают жить при коронавирусных ограничениях / Роман Соколов / ТАСС

Сразу пять российских регионов 30 сентября объявили об ужесточении мер по борьбе с ковидом из-за роста числа заболевших: от продления режима повышенной готовности в Крыму до запуска системы QR-кодов для посещения массовых мероприятий в Самарской области. В Краснодарском крае некоторые классы в школах были переведены на дистанционное обучение, а в Якутии были введены ограничения на диспансеризацию и госпитализацию. Как минимум 13 субъектов в течение сентября объявили о введении новых ограничений для борьбы с коронавирусом, подсчитали «Ведомости», в 24 регионах уже продлили прежде действовавшие меры безопасности.

Перспектива новой волны

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о возможном локдауне из-за ковида через 2–3 недели – 30 сентября в регионе приняли решение отменить массовые культурные мероприятия и перевести школьное обучение на дистант. В Кремле видят ухудшение ситуации с заболеваемостью в регионах, однако пока не планируют вводить серьезные ограничения на федеральном уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы видим, что идет волна, волна нарастает, поэтому, конечно же, регионам придется реагировать», – отметил он.

Вы видите 23% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных