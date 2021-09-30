В сентябре как минимум 13 регионов объявили о новых мерах борьбы с COVID-19

В сентябре как минимум 13 регионов объявили о новых мерах борьбы с COVID-19В основном они начнут действовать с октября
Сразу пять российских регионов 30 сентября объявили об ужесточении мер по борьбе с ковидом из-за роста числа заболевших: от продления режима повышенной готовности в Крыму до запуска системы QR-кодов для посещения массовых мероприятий в Самарской области. В Краснодарском крае некоторые классы в школах были переведены на дистанционное обучение, а в Якутии были введены ограничения на диспансеризацию и госпитализацию. Как минимум 13 субъектов в течение сентября объявили о введении новых ограничений для борьбы с коронавирусом, подсчитали «Ведомости», в 24 регионах уже продлили прежде действовавшие меры безопасности.
Перспектива новой волны
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о возможном локдауне из-за ковида через 2–3 недели – 30 сентября в регионе приняли решение отменить массовые культурные мероприятия и перевести школьное обучение на дистант. В Кремле видят ухудшение ситуации с заболеваемостью в регионах, однако пока не планируют вводить серьезные ограничения на федеральном уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы видим, что идет волна, волна нарастает, поэтому, конечно же, регионам придется реагировать», – отметил он.