В сентябре как минимум 13 регионов объявили о новых мерах борьбы с COVID-19

Сразу пять российских регионов 30 сентября объявили об ужесточении мер по борьбе с ковидом из-за роста числа заболевших: от продления режима повышенной готовности в Крыму до запуска системы QR-кодов для посещения массовых мероприятий в Самарской области. В Краснодарском крае некоторые классы в школах были переведены на дистанционное обучение, а в Якутии были введены ограничения на диспансеризацию и госпитализацию. Как минимум 13 субъектов в течение сентября объявили о введении новых ограничений для борьбы с коронавирусом, подсчитали «Ведомости», в 24 регионах уже продлили прежде действовавшие меры безопасности.