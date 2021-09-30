Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 56 регионах
Заболеваемость коронавирусом растет в 56 субъектах России, в 12 наблюдается слабое снижение, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по коронавирусу. Трансляция велась на «России 24».
«Рост заболеваемости в 56 субъектах, отсутствие значимой динамики – в 17 и некоторое, очень слабое, но это снижение – в 12 субъектах Российской Федерации», — заявила Попова.
Она добавила, что на прошлой неделе заболеваемость росла в 36 регионах. Тенденция к росту заболеваемости есть во всех регионах до Урала. В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах ситуация более-менее стабильная, однако уже нет тенденции к снижению, отметила Попова. Темп прироста заболеваемости коронавирусом на прошлой неделе составил 8,8%, Попова назвала его интенсивным.
Глава Роспотребнадзора рассказала, что заболеваемость коронавирусом становится сезонной. Рост заболеваемости есть у пациентов всех возрастов, но больше всего – среди людей старше 65 лет. Среди профессиональных групп больше всего растет заболеваемость у медработников. Попова заявила, что необходимо вакцинировать 100% медиков.
30 сентября третий день подряд был побит рекорд по суточной смертности от коронавируса — погибли 867 человек. За сутки было выявлено 23 888 случаев заражения коронавирусом — максимум с 19 июля. Попова отметила, что заболеваемость коронавирусом растет уже три недели.