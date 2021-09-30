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Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 56 регионах

Ведомости

Заболеваемость коронавирусом растет в 56 субъектах России, в 12 наблюдается слабое снижение, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по коронавирусу. Трансляция велась на «России 24».

«Рост заболеваемости в 56 субъектах, отсутствие значимой динамики – в 17 и некоторое, очень слабое, но это снижение – в 12 субъектах Российской Федерации», — заявила Попова.

Она добавила, что на прошлой неделе заболеваемость росла в 36 регионах. Тенденция к росту заболеваемости есть во всех регионах до Урала. В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах ситуация более-менее стабильная, однако уже нет тенденции к снижению, отметила Попова. Темп прироста заболеваемости коронавирусом на прошлой неделе составил 8,8%, Попова назвала его интенсивным.

Глава Роспотребнадзора рассказала, что заболеваемость коронавирусом становится сезонной. Рост заболеваемости есть у пациентов всех возрастов, но больше всего – среди людей старше 65 лет. Среди профессиональных групп больше всего растет заболеваемость у медработников. Попова заявила, что необходимо вакцинировать 100% медиков.

30 сентября третий день подряд был побит рекорд по суточной смертности от коронавируса — погибли 867 человек. За сутки было выявлено 23 888 случаев заражения коронавирусом — максимум с 19 июля. Попова отметила, что заболеваемость коронавирусом растет уже три недели.

Ранее по теме: В России второй день подряд зафиксировали рекорд смертности от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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