Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 56 регионах

Она добавила, что на прошлой неделе заболеваемость росла в 36 регионах. Тенденция к росту заболеваемости есть во всех регионах до Урала. В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах ситуация более-менее стабильная, однако уже нет тенденции к снижению, отметила Попова. Темп прироста заболеваемости коронавирусом на прошлой неделе составил 8,8%, Попова назвала его интенсивным.