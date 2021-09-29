Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В России второй день подряд зафиксировали рекорд смертности от COVID-19

Ведомости

В России 857 человек умерли от коронавируса за последние сутки, сообщил оперштаб 29 сентября. Это новый максимум суточной смертности. Число новых случаев коронавируса за сутки составило 22 430. Полностью выздоровели 18 456 человек.

Вчера, 28 сентября, было зафиксировано самое большое число умерших — 852 человека за сутки. В течение суток инфекция подтвердилась еще у 21 559 человек. Показатель опустился ниже 22 000 впервые с 24 сентября.

В Москве коронавирус подтвердился у 3 004 жителей. Умерли 65 человек с COVID-19, выздоровели — 1 938 пациентов. За всю пандемию в столице обнаружили 1 629 922 случая коронавируса, скончались 28 918 человек. Город лидирует среди всех регионов России по числу заболевших COVID-19. 

В топ-5 по суточному приросту заболевших сегодня вошли также Санкт-Петербург (+1933), Московская (+1223), Самарская (+590) и Воронежская области (+562). По общему количеству случаев коронавируса лидируют, помимо Москвы, Санкт-Петербург (618 640), Подмосковье (447 941), Нижегородская (169 100) и Свердловская области (138 403).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 487 138 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 206 388 летальных исходов, выздоровел 6 653 941 человек.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных