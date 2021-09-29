В России второй день подряд зафиксировали рекорд смертности от COVID-19
В России 857 человек умерли от коронавируса за последние сутки, сообщил оперштаб 29 сентября. Это новый максимум суточной смертности. Число новых случаев коронавируса за сутки составило 22 430. Полностью выздоровели 18 456 человек.
Вчера, 28 сентября, было зафиксировано самое большое число умерших — 852 человека за сутки. В течение суток инфекция подтвердилась еще у 21 559 человек. Показатель опустился ниже 22 000 впервые с 24 сентября.
В Москве коронавирус подтвердился у 3 004 жителей. Умерли 65 человек с COVID-19, выздоровели — 1 938 пациентов. За всю пандемию в столице обнаружили 1 629 922 случая коронавируса, скончались 28 918 человек. Город лидирует среди всех регионов России по числу заболевших COVID-19.
В топ-5 по суточному приросту заболевших сегодня вошли также Санкт-Петербург (+1933), Московская (+1223), Самарская (+590) и Воронежская области (+562). По общему количеству случаев коронавируса лидируют, помимо Москвы, Санкт-Петербург (618 640), Подмосковье (447 941), Нижегородская (169 100) и Свердловская области (138 403).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 487 138 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 206 388 летальных исходов, выздоровел 6 653 941 человек.