В России второй день подряд зафиксировали рекорд смертности от COVID-19

В Москве коронавирус подтвердился у 3 004 жителей. Умерли 65 человек с COVID-19, выздоровели — 1 938 пациентов. За всю пандемию в столице обнаружили 1 629 922 случая коронавируса, скончались 28 918 человек. Город лидирует среди всех регионов России по числу заболевших COVID-19.