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ФСБ заявила о предотвращении теракта в Карачаево-Черкесии

Ведомости

В городе Черкесск в Карачаево-Черкесии предотвращен теракт против силовиков, который готовил сторонник запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), он задержан. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

«В городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики предотвращен террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов. Задержан осуществлявший его подготовку по указанию боевиков ИГ житель Кабардино- Балкарской Республики, 2001 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

У задержанного изъяты компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства, а в его телефоне обнаружена переписка «с членами террористических структур, изобличающая его преступные намерения». Задержанный, по утверждению спецслужбы, дал признательные показания. ФСБ сообщает также о возбуждении уголовного дела по статье о «приготовлении к теракту» (ч. 2 ст. 205.5) и об «участии в деятельности террористической организации» (2 ст. 205.5).

В конце сентября ФСБ сообщала о предотвращении двух терактов, но готовившихся по утверждению ведомства, неонацистами в Уфе и Владивостоке. Последняя атака, по утверждению спецслужбы, имела целью повлиять на политику государства в области миграции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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