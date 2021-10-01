ФСБ заявила о предотвращении теракта в Карачаево-Черкесии

У задержанного изъяты компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства, а в его телефоне обнаружена переписка «с членами террористических структур, изобличающая его преступные намерения». Задержанный, по утверждению спецслужбы, дал признательные показания. ФСБ сообщает также о возбуждении уголовного дела по статье о «приготовлении к теракту» (ч. 2 ст. 205.5) и об «участии в деятельности террористической организации» (2 ст. 205.5).