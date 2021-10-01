ФСБ заявила о предотвращении теракта в Карачаево-Черкесии
В городе Черкесск в Карачаево-Черкесии предотвращен теракт против силовиков, который готовил сторонник запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), он задержан. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.
«В городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики предотвращен террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов. Задержан осуществлявший его подготовку по указанию боевиков ИГ житель Кабардино- Балкарской Республики, 2001 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.
У задержанного изъяты компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства, а в его телефоне обнаружена переписка «с членами террористических структур, изобличающая его преступные намерения». Задержанный, по утверждению спецслужбы, дал признательные показания. ФСБ сообщает также о возбуждении уголовного дела по статье о «приготовлении к теракту» (ч. 2 ст. 205.5) и об «участии в деятельности террористической организации» (2 ст. 205.5).
В конце сентября ФСБ сообщала о предотвращении двух терактов, но готовившихся по утверждению ведомства, неонацистами в Уфе и Владивостоке. Последняя атака, по утверждению спецслужбы, имела целью повлиять на политику государства в области миграции.