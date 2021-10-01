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Минэк ожидает внесения в Госдуму законопроекта о «сахалинском эксперименте» в 2021 году

Ведомости

Минэкономразвития ожидает внесения законопроекта об экспериментальном углеродном регулировании до конца 2021 г., говорится в сообщении ведомства со ссылкой на слова министра Максима Решетникова на международном конгрессе Ecumene 2021 по устойчивому развитию. Решетников также отметил, что до конца года будут внесены изменения в закон о выбросах парниковых газов и начнется верификация отчетности российских предприятий. 

В июле этого года Минэкономразвития внесло в правительство законопроект «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования выбросов и поглощения парниковых газов в Сахалинской области». Его целью является достижение углеродной нейтральности в регионе до конца 2025 г. Помимо Сахалина, по данным Минэкономики, о готовности присоединиться к эксперименту также заявили Нижегородская, Калининградская область и ХМАО. 

Главным аргументом в пользу выбора Сахалина как первого экспериментального полигона стала его изолированность – это упрощает задачу контроля за всеми источниками выбросов парниковых газов. «В законопроекте устанавливаются критерии для участников эксперимента, вводится механизм квотирования выбросов и обязательство приобретать квоты в случае превышения лимита, – рассказывал зампредседателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков. – В рамках эксперимента лимит будет установлен по текущему уровню».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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