Минэк ожидает внесения в Госдуму законопроекта о «сахалинском эксперименте» в 2021 году
Минэкономразвития ожидает внесения законопроекта об экспериментальном углеродном регулировании до конца 2021 г., говорится в сообщении ведомства со ссылкой на слова министра Максима Решетникова на международном конгрессе Ecumene 2021 по устойчивому развитию. Решетников также отметил, что до конца года будут внесены изменения в закон о выбросах парниковых газов и начнется верификация отчетности российских предприятий.
В июле этого года Минэкономразвития внесло в правительство законопроект «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования выбросов и поглощения парниковых газов в Сахалинской области». Его целью является достижение углеродной нейтральности в регионе до конца 2025 г. Помимо Сахалина, по данным Минэкономики, о готовности присоединиться к эксперименту также заявили Нижегородская, Калининградская область и ХМАО.
Главным аргументом в пользу выбора Сахалина как первого экспериментального полигона стала его изолированность – это упрощает задачу контроля за всеми источниками выбросов парниковых газов. «В законопроекте устанавливаются критерии для участников эксперимента, вводится механизм квотирования выбросов и обязательство приобретать квоты в случае превышения лимита, – рассказывал зампредседателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков. – В рамках эксперимента лимит будет установлен по текущему уровню».