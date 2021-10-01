Минэк ожидает внесения в Госдуму законопроекта о «сахалинском эксперименте» в 2021 году

Минэкономразвития ожидает внесения законопроекта об экспериментальном углеродном регулировании до конца 2021 г., говорится в сообщении ведомства со ссылкой на слова министра Максима Решетникова на международном конгрессе Ecumene 2021 по устойчивому развитию. Решетников также отметил, что до конца года будут внесены изменения в закон о выбросах парниковых газов и начнется верификация отчетности российских предприятий.