Ученые раскрыли отличия новых мутаций COVID-19 от старого штамма

Ученые провели опыты на хомяках, поместив их в трубы разной длины, и выяснили, что «альфа»-штамм распространялся на большие расстояния. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что для заражения этим штаммом хватит меньшей дозы, чем в случае с первым вариантом коронавируса.