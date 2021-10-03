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Ученые раскрыли отличия новых мутаций COVID-19 от старого штамма

Ведомости

«Альфа-» и «дельта»-штаммы могут лучше передаваться воздушно-капельным путем, чем изначальная версия коронавируса. Об этом говорится в исследовании американских ученых из Национального института здоровья США, сообщает The New York Times.

Ученые провели опыты на хомяках, поместив их в трубы разной длины, и выяснили, что «альфа»-штамм распространялся на большие расстояния. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что для заражения этим штаммом хватит меньшей дозы, чем в случае с первым вариантом коронавируса.

Еще лучше, чем «альфа»-штамм, передается «дельта»-штамм, известный как индийский. Исследование показывает, что вирус эволюционирует, чтобы стать более эффективным в передаче по воздуху, отметила вирусолог Линси Марр из Виргинского политехнического института.

Работа ученых при этом не смогла выявить, почему одни люди становятся супер-распространителями, а другие — нет. Исследователи советуют носить защитные маски даже тем, кто поставил вакцину от COVID-19.

В России появился новый вариант коронавируса, геном которого включает в себя множество характерных для «бета-» и «дельта»-штаммов мутаций, сообщал ТАСС со ссылкой на исследование ученых Маастрихтского университета.

В сентябре замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что заболеваемость COVID-19 в России этой осенью ожидается ниже, чем в прошлом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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