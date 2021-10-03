В России ограничили деятельность НКО-иноагентов

В декабре 2020 г. был подписан закон, согласно которому иноагентами могут быть признаны физические лица и незарегистрированные общественные объединения, которые занимаются политической деятельностью и получают иностранное финансирование. В марте была ужесточена ответственность за нарушение закона об иноагентах — согласно утвержденным поправкам в КоАП появились штрафы за неупоминание своего статуса при распространении информации о нем, за отсутствие маркировки у самих иноагентов, включая НКО. Штрафы касаются как физлиц, так и юрлиц.