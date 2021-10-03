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В России ограничили деятельность НКО-иноагентов

Ведомости

В России вступил в силу закон, ужесточающий работу НКО-иноагентов. Некоммерческие организации, признанные иностранными агентами, теперь должны каждый год отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, а также проведенных мероприятиях, передают «РИА Новости».

Изменения в законе «О некоммерческих организациях» также запрещает регистрировать НКО в жилых помещениях. В случае решения о запрете деятельности организации она будет ликвидирована по решению суда по иску Минюста. 

В декабре 2020 г. был подписан закон, согласно которому иноагентами могут быть признаны физические лица и незарегистрированные общественные объединения, которые занимаются политической деятельностью и получают иностранное финансирование. В марте была ужесточена ответственность за нарушение закона об иноагентах — согласно утвержденным поправкам в КоАП появились штрафы за неупоминание своего статуса при распространении информации о нем, за отсутствие маркировки у самих иноагентов, включая НКО. Штрафы касаются как физлиц, так и юрлиц.

Для регулирования деятельности НКО собирались изменить и закон о банках и банковской деятельности. Правительство 31 мая внесло в Госдуму поправки, которые обязали бы предоставлять данные об операциях и счетах некоммерческих организаций Минюсту, в ведении которого находится надзор за деятельностью НКО. 

Отмечалось, что Минюст будет не вправе раскрывать полученную им информацию третьим лицам. Подразумевается, что расширение полномочий ведомства позволит ему лучше контролировать деятельность НКО.

20 августа Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов телеканал «Дождь» и издание «Важные истории». В реестре Минюста СМИ-иноагентов на начало сентября было 25 человек — журналистов и общественных деятелей, а также 18 изданий. В этом году в список также попали «Медуза», «Проект», VTimes и другие, причем последнему пришлось закрыться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных