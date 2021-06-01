Финансовые операции НКО делают прозрачными для Минюста

Финансовые операции НКО делают прозрачными для МинюстаЗаконопроект правительства о раскрытии информации банками по запросу ведомства внесен в Госдуму
Правительство 31 мая внесло в Госдуму поправки в закон о банках и банковской деятельности, которые обяжут предоставлять данные об операциях и счетах некоммерческих организаций (НКО) Минюсту, в ведении которого находится надзор за деятельностью НКО. Для этого специальный запрос должен будет направить сам министр юстиции, его заместители либо начальник территориального подразделения ведомства. Без информации о финансово-хозяйственной деятельности НКО не всегда возможно определить соответствие направлений расходования денежных средств уставным целям организации, говорится в пояснительной записке к законопроекту, а банки отказывают Минюсту в предоставлении соответствующих сведений. Согласно предложенным Белым домом поправкам, представители Минюста не будут иметь права раскрывать полученные от кредитных организаций сведения третьим лицам.
В пресс-службе Банка России заявили «Ведомостям», что к вопросам доступа к сведениям, составляющим банковскую тайну, следует относиться крайне аккуратно: «Следует по возможности искать пути по обеспечению контрольно-надзорных полномочий без того, чтобы задействовать механизм прямого доступа к такого рода информации, поскольку банковская тайна обеспечивает защиту чувствительной к огласке информации о жизни гражданина и деятельности юридического лица».
Сейчас правом запрашивать банковские выписки по операциям на счетах организаций, к которым относятся и НКО, наделены органы, призванные противодействовать легализации преступных доходов, в частности Росфинмониторинг, отмечает ведущий юрист практики «Налоговые споры» компании ООО «Лемчик, Крупский и партнеры» Инна Иванова. Расширение количества контролирующих органов, которые имеют доступ к этим сведениям, может, с одной стороны, способствовать чрезмерному контрою над НКО, а с другой – привести к утечке информации, которая должна оставаться банковской тайной, говорит Иванова. Само исполнение этого закона в случае его принятия может оказаться не очень удобным для банков, говорит старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский: «Приоткрытие завесы тайны действий НКО даст неплохую базу для появления таких же законопроектов [упрощающих доступ к банковской тайне] к физическим и юридическим лицам. После этого ни один клиент российских банков не сможет ощущать себя экономически свободным».
Глава совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская отмечает, что Минюст давно хотел получить полный доступ к информации о счетах НКО, сведения о которых прежде ведомство могло получить только опосредованно через запрос в Росфинмониторинг, в ведении которого, однако, находятся зарубежные источники финансирования организаций. Она считает, что Минюст после получения новых полномочий получит дополнительную возможность: сопоставлять собственные данные, полученные у НКО и банков, и сведения, которые будет запрашивать у Росфинмониторинга. У Минюста появилась необходимость пристальнее анализировать счета НКО после того, как в 2020 г. было расширено понятие «иностранного финансирования» НКО, считает Милославская. Директор благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин отмечает, что НКО раз в год сдают в Минюст отчет о своей работе, а дополнительные инструменты при желании помогут Минюсту проводить более жесткую политику по отношению к некоммерческому сектору. По данным Минюста, в России зарегистрировано более 210 000 НКО.
В подготовке статьи участвовала Варвара Григорьева