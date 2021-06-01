Финансовые операции НКО делают прозрачными для Минюста

Глава совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская отмечает, что Минюст давно хотел получить полный доступ к информации о счетах НКО, сведения о которых прежде ведомство могло получить только опосредованно через запрос в Росфинмониторинг, в ведении которого, однако, находятся зарубежные источники финансирования организаций. Она считает, что Минюст после получения новых полномочий получит дополнительную возможность: сопоставлять собственные данные, полученные у НКО и банков, и сведения, которые будет запрашивать у Росфинмониторинга. У Минюста появилась необходимость пристальнее анализировать счета НКО после того, как в 2020 г. было расширено понятие «иностранного финансирования» НКО, считает Милославская. Директор благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин отмечает, что НКО раз в год сдают в Минюст отчет о своей работе, а дополнительные инструменты при желании помогут Минюсту проводить более жесткую политику по отношению к некоммерческому сектору. По данным Минюста, в России зарегистрировано более 210 000 НКО.