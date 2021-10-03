Катар разрешил въезжать в страну привитым «Спутником V»
Власти Катара сообщили об изменениях в правилах для прибывающих граждан в рамках борьбы с коронавирусом. С 6 октября Катар можно посещать привитым российской вакциной «Спутник V» и китайской Sinopharm.
Соответствующее заявление опубликовало 3 октября министерство здравоохранения Катара, пишут «РИА Новости».
Кроме того, граждане должны сделать ПЦР-тест в течение 36 часов после въезда в страну. Страны по новым правилам разделили на «зеленые» и «красные», и туристам из первого списка разрешено не проходить тестирование.
Ранее правительство Гонконга объявило о признании российских сертификатов вакцинации. Это решение позволит снять часть санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, введенных в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории «стран с высоким риском заражения», к которым по местной классификации относится и Россия», говорится в сообщении.
Привившиеся «Спутником V» люди смогут напрямую прилететь из России в Гонконг, а не после 21 дня пребывания в третьей стране, как раньше.
Кроме того, вакцину «Спутник лайт» одобрили в Египте, до этого «Спутник V» получил одобрение 24 февраля 2021 г.
До признания российской вакцины в США остались «некоторые административные процедуры», заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко после встречи с представителями США в Женеве.
Вакцину, по данным «Интерфакса», одобрили Ангола, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Иран, Казахстан, Конго, Кыргызстан, Маврикий, Монголия, Никарагуа, Палестина и Филиппины.