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Катар разрешил въезжать в страну привитым «Спутником V»

Ведомости

Власти Катара сообщили об изменениях в правилах для прибывающих граждан в рамках борьбы с коронавирусом. С 6 октября Катар можно посещать привитым российской вакциной «Спутник V» и китайской Sinopharm.

Соответствующее заявление опубликовало 3 октября министерство здравоохранения Катара, пишут «РИА Новости». 

Кроме того, граждане должны сделать ПЦР-тест в течение 36 часов после въезда в страну. Страны по новым правилам разделили на «зеленые» и «красные», и туристам из первого списка разрешено не проходить тестирование.  

Ранее правительство Гонконга объявило о признании российских сертификатов вакцинации. Это решение позволит снять часть санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, введенных в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории «стран с высоким риском заражения», к которым по местной классификации относится и Россия», говорится в сообщении. 

Привившиеся «Спутником V» люди смогут напрямую прилететь из России в Гонконг, а не после 21 дня пребывания в третьей стране, как раньше.

Кроме того, вакцину «Спутник лайт» одобрили в Египте, до этого «Спутник V» получил одобрение 24 февраля 2021 г.

До признания российской вакцины в США остались «некоторые административные процедуры», заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко после встречи с представителями США в Женеве.

Вакцину, по данным «Интерфакса», одобрили Ангола, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Иран, Казахстан, Конго, Кыргызстан, Маврикий, Монголия, Никарагуа, Палестина и Филиппины. 

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных