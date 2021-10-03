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В Подмосковье упал вертолет

Ведомости

В подмосковном Лыткарино упал вертолет, говорится в сообщении на сайте МЧС. Есть погибшие.

«В 20.18 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении вертолёта в городском округе Лыткарино, Тураевское шоссе, лесополоса. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении. После падения пожара не было. К работе привлечены четыре единицы техники и 12 человек. Других подробностей о произошедшем в сообщении ведомства нет.

Позже МЧС подтвердило гибель троих человек, пишут «РИА Новости». Упал вертолет Robinson R-44. По данным Telegram-канала Mash, вертолет упал в Лыткарино на территории детского городка ЗИЛ, погибли двое мужчин и одна женщина. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных