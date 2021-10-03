В Подмосковье упал вертолет

«В 20.18 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении вертолёта в городском округе Лыткарино, Тураевское шоссе, лесополоса. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении. После падения пожара не было. К работе привлечены четыре единицы техники и 12 человек. Других подробностей о произошедшем в сообщении ведомства нет.