В Подмосковье упал вертолет
В подмосковном Лыткарино упал вертолет, говорится в сообщении на сайте МЧС. Есть погибшие.
«В 20.18 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении вертолёта в городском округе Лыткарино, Тураевское шоссе, лесополоса. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении. После падения пожара не было. К работе привлечены четыре единицы техники и 12 человек. Других подробностей о произошедшем в сообщении ведомства нет.
Позже МЧС подтвердило гибель троих человек, пишут «РИА Новости». Упал вертолет Robinson R-44. По данным Telegram-канала Mash, вертолет упал в Лыткарино на территории детского городка ЗИЛ, погибли двое мужчин и одна женщина.