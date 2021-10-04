Синоптики спрогнозировали аномально снежную зиму в России

Синоптики рассказали, что в этом году темпы таянья льдов в Арктике замедлились впервые за шесть-семь лет. В этом году в акватории Ледовитого океана оказалось почти на 1 млн кв. км льда больше, чем в 2020 г. Это существенно повлияет на зимнюю погоду в Северном полушарии, добавили в «Фобосе».