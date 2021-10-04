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Синоптики спрогнозировали аномально снежную зиму в России

Ведомости

Предстоящая зима в России будет аномально снежной, больше всего осадков выпадет на юге страны, в Сибири и на севере Дальнего Востока, говорится на сайте центра погоды «Фобос».

«На большей части страны осадков окажется больше обычного. Самые значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока», — говорится в сообщении.

Синоптики рассказали, что в этом году темпы таянья льдов в Арктике замедлились впервые за шесть-семь лет. В этом году в акватории Ледовитого океана оказалось почти на 1 млн кв. км льда больше, чем в 2020 г. Это существенно повлияет на зимнюю погоду в Северном полушарии, добавили в «Фобосе».

Высота сугробов в Москве этой зимой превысит норму почти на четверть, отметили Синоптики. В низовьях Волги, Приколымье и на юге Сибири высота снежного покрова может превысить средние значения в 1,5-2 раза.

О том, что погода зимой может чередовать сильный холод и осадки с отсутствием снега в конце сентября говорил руководитель направления «Климат и энергетика» в российском Greenpeace Василий Яблоков. Он объяснил это явление тем, что повышается амплитуда, «нервозность» климата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных