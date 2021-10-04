Мурашко оценил эффективность «Спутника V» среди подростков
Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» среди подростков и взрослых сопоставимой. Заявление министра передает агентство ТАСС.
«Мы получили сейчас колоссальные объемы данных по вакцинным препаратам. Переходя непосредственно на ту часть детского населения, подростков, мы понимаем, что метаболизм и эффект от этого препарата будет сопоставим», — сказал Мурашко на форуме «Биотехмед».
5 июля в Москве начались клинические испытания вакцины «Спутник V» на подростках 12-17 лет. Добровольцам делают прививки тем же препаратом, который используется для взрослых, но в меньшей дозировке. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщал, что вакцинация подростков должна была начаться до 20 сентября. При этом Министерство здравоохранения сообщило о получении пакета документов на регистрацию вакцины для подростков 23 сентября. Сообщалось, что их отправят на экспертизу.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России никогда не будет обязательной вакцинации школьников от коронавируса. Он отметил, что детям с хроническими заболеваниями врачи будут настоятельно рекомендовать сделать прививку от COVID-19. Михаил Мурашко также говорил, что в России не планируют вводить требования по вакцинации детей от коронавируса.