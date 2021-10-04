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Мурашко оценил эффективность «Спутника V» среди подростков

Ведомости

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» среди подростков и взрослых сопоставимой. Заявление министра передает агентство ТАСС.

«Мы получили сейчас колоссальные объемы данных по вакцинным препаратам. Переходя непосредственно на ту часть детского населения, подростков, мы понимаем, что метаболизм и эффект от этого препарата будет сопоставим», — сказал Мурашко на форуме «Биотехмед».

5 июля в Москве начались клинические испытания вакцины «Спутник V» на подростках 12-17 лет. Добровольцам делают прививки тем же препаратом, который используется для взрослых, но в меньшей дозировке. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщал, что вакцинация подростков должна была начаться до 20 сентября. При этом Министерство здравоохранения сообщило о получении пакета документов на регистрацию вакцины для подростков 23 сентября. Сообщалось, что их отправят на экспертизу.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России никогда не будет обязательной вакцинации школьников от коронавируса. Он отметил, что детям с хроническими заболеваниями врачи будут настоятельно рекомендовать сделать прививку от COVID-19. Михаил Мурашко также говорил, что в России не планируют вводить требования по вакцинации детей от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных