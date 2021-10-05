Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В Минвостокразвития исключили превращение нового города Приморья в «человейник»

Ведомости

Город Спутник, строительство которого планируется рядом с Владивостоком для образования миллионной агломерации в Приморье, не превратится в «человейник», он будет современным и комфортабельным. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, передает «РИА Новости».

«Ни в коем случае Спутник не будет тем, что называют "человейником". Цель Спутника — стать самым комфортабельным и современным городским пространством на Дальнем Востоке России», — заявил Чекунков. По его словам, в Спутнике могут появиться тематические кварталы стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Например: японский квартал, китайский квартал, корейский квартал, которые мы могли бы дать возможность спроектировать и реализовать архитекторам и девелоперам из соответствующих стран», — добавил Чекунков. Так, по его словам, Спутник станет «центром современной архитектурной мысли Азиатско-Тихоокеанского региона».

3 сентября правительство Приморского края и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) совместно с «Корпорацией развития Дальнего Востока», ВЭБ.РФ и компанией «Новые городские проекты» подписали соглашение о строительстве города Спутник.

Чекунков ранее рассказывал, что министерство разрабатывает бизнес-модель создания города с населением 300 000 человек для его дальнейшего объединения с Владивостоком (600 000 человек) и городом Артемом (около 100 000 жителей). Предполагается, что таким образом на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник. Позже губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил президенту России Владимиру Путину создать в регионе два города-миллионника. Изначально с идеей построить в Восточной Сибири несколько крупных городов с населением до миллиона человек выступал министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее по теме: Глава Кемеровской области предложил Путину создать в регионе два города-миллионника

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных