В Минвостокразвития исключили превращение нового города Приморья в «человейник»

Чекунков ранее рассказывал, что министерство разрабатывает бизнес-модель создания города с населением 300 000 человек для его дальнейшего объединения с Владивостоком (600 000 человек) и городом Артемом (около 100 000 жителей). Предполагается, что таким образом на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник. Позже губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил президенту России Владимиру Путину создать в регионе два города-миллионника. Изначально с идеей построить в Восточной Сибири несколько крупных городов с населением до миллиона человек выступал министр обороны Сергей Шойгу.