В Минвостокразвития исключили превращение нового города Приморья в «человейник»
Город Спутник, строительство которого планируется рядом с Владивостоком для образования миллионной агломерации в Приморье, не превратится в «человейник», он будет современным и комфортабельным. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, передает «РИА Новости».
«Ни в коем случае Спутник не будет тем, что называют "человейником". Цель Спутника — стать самым комфортабельным и современным городским пространством на Дальнем Востоке России», — заявил Чекунков. По его словам, в Спутнике могут появиться тематические кварталы стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Например: японский квартал, китайский квартал, корейский квартал, которые мы могли бы дать возможность спроектировать и реализовать архитекторам и девелоперам из соответствующих стран», — добавил Чекунков. Так, по его словам, Спутник станет «центром современной архитектурной мысли Азиатско-Тихоокеанского региона».
3 сентября правительство Приморского края и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) совместно с «Корпорацией развития Дальнего Востока», ВЭБ.РФ и компанией «Новые городские проекты» подписали соглашение о строительстве города Спутник.
Чекунков ранее рассказывал, что министерство разрабатывает бизнес-модель создания города с населением 300 000 человек для его дальнейшего объединения с Владивостоком (600 000 человек) и городом Артемом (около 100 000 жителей). Предполагается, что таким образом на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник. Позже губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил президенту России Владимиру Путину создать в регионе два города-миллионника. Изначально с идеей построить в Восточной Сибири несколько крупных городов с населением до миллиона человек выступал министр обороны Сергей Шойгу.